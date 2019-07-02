«Женщины внесли великую лепту в наше освобождение и Великую Победу». В Жодино возложили цветы к монументу Анастасии Куприяновой

Новости Беларуси. Жодино присоединился к празднованию Дня Независимости и отметил день освобождения города от немецко-фашистских захватчиков, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

У памятного знака состоялся торжественный митинг. А после несколько десятков местных жителей вместе с ветеранами и руководством города почтили память погибших: возложили цветы и венки к монументу матери-патриотки Анастасии Куприяновой.