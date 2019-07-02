«Женщины внесли великую лепту в наше освобождение и Великую Победу». В Жодино возложили цветы к монументу Анастасии Куприяновой
Новости Беларуси. Жодино присоединился к празднованию Дня Независимости и отметил день освобождения города от немецко-фашистских захватчиков, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
У памятного знака состоялся торжественный митинг. А после несколько десятков местных жителей вместе с ветеранами и руководством города почтили память погибших: возложили цветы и венки к монументу матери-патриотки Анастасии Куприяновой.
Наталья Рабецкая, жительница Жодино:
У меня два дедушки воевали, пришли с фронта. Эту историю, память о тех трагических днях мы чтим, помним, рассказываем своим детям.
Лилия Ананич, заместитель председателя Белорусского союза женщин:
Матери, женщины внесли великую лепту в наше освобождение и Великую Победу. Очень важно, что мы своих детей воспитываем правильно, показывая, как сегодня ценно и как важно жить в мире.
Напомним, Жодино был оккупирован с 1941 по 1944 годы. Война коснулась каждой семьи. В борьбу с врагом здесь вступили тысячи местных жителей. Многие погибли. Гордость этой земли – Герой Советского Союза Петр Куприянов: он закрыл товарищей от пуль своим телом.