Выпускники Университета МЧС получили лейтенантские погоны

Новости Беларуси. 2 июля почти на 200 спасателей у нас в стране стало больше, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В Университете гражданской защиты МЧС очередной выпуск. Долгожданные лейтенантские погоны и дипломы о высшем образовании получили 180 выпускников из Беларуси.

И что интересно – еще более 70 новоиспечённых лейтенантов – иностранцы. Это специалисты из Азербайджана, Казахстана, Таджикистана и Туркменистана. Выпускников по традиции напутствовал глава ведомства.

Владимир Ващенко, министр по чрезвычайным ситуациям Беларуси:

В целом, это, конечно, такое знаковое событие в жизни каждого выпускника и для министерства. Подготовленные, дипломированные специалисты, курсанты, завтра встанут в строй и будут выполнять очень важные и нужные задачи.

Эдуард Говор, выпускник Университета гражданской защиты МЧС Беларуси:

Эмоции переполняют, и я очень рад, что закончил именно это учебное заведение. Профессия спасателя занимает особое место среди других. И я уверен, что полученные в этих стенах знания, опыт и умения принесут большую пользу нашей стране и помогу спасти не одну жизнь.

Дарья Степанович, выпускник Университета гражданской защиты МЧС Беларуси:

Четыре года пролетели очень незаметно. Одновременно и радостно, и грустно расставаться с преподавателями, со своими однокурсниками. Это действительно большой и ценный опыт проучиться здесь, провести четыре года вместе с этими ребятами и со своими офицерами.