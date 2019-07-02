Прямой эфир

Выпускники Университета МЧС получили лейтенантские погоны

02 июля 2019 14:50
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. 2 июля почти на 200 спасателей у нас в стране стало больше, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В Университете гражданской защиты МЧС очередной выпуск. Долгожданные лейтенантские погоны и дипломы о высшем образовании получили 180 выпускников из Беларуси.

Выпускники Университета МЧС получили лейтенантские погоны-1

Выпускники Университета МЧС получили лейтенантские погоны-3

И что интересно – еще более 70 новоиспечённых лейтенантов – иностранцы. Это специалисты из Азербайджана, Казахстана, Таджикистана и Туркменистана. Выпускников по традиции напутствовал глава ведомства.

Выпускники Университета МЧС получили лейтенантские погоны-6

Владимир Ващенко, министр по чрезвычайным ситуациям Беларуси:
В целом, это, конечно, такое знаковое событие в жизни каждого выпускника и для министерства. Подготовленные, дипломированные специалисты, курсанты, завтра встанут в строй и будут выполнять очень важные и нужные задачи.

 

Выпускники Университета МЧС получили лейтенантские погоны-9

Эдуард Говор, выпускник Университета гражданской защиты МЧС Беларуси:
Эмоции переполняют, и я очень рад, что закончил именно это учебное заведение. Профессия спасателя занимает особое место среди других. И я уверен, что полученные в этих стенах знания, опыт и умения принесут большую пользу нашей стране и помогу спасти не одну жизнь.

Выпускники Университета МЧС получили лейтенантские погоны-12

Дарья Степанович, выпускник Университета гражданской защиты МЧС Беларуси:
Четыре года пролетели очень незаметно. Одновременно и радостно, и грустно расставаться с преподавателями, со своими однокурсниками. Это действительно большой и ценный опыт проучиться здесь, провести четыре года вместе с этими ребятами и со своими офицерами.

Выпускники Университета МЧС получили лейтенантские погоны-15

И, конечно, по традиции выпускники уже в последний раз прошли маршем в общем строю, а после на счастье подбросили монеты и фуражки.

Выпускники Университета МЧС получили лейтенантские погоны-18

Выпускники Университета МЧС получили лейтенантские погоны-20

# МЧС Беларуси # общество # Эдуард Говор # Владимир Ващенко # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Война за водонапорную колонку: сосед обнёс её забором, инвалид ходит за водой в другой конец деревни
02 июля 2019 14:29

Война за водонапорную колонку: сосед обнёс её забором, инвалид ходит за водой в другой конец деревни

«Памятник непокорённому человеку – это памятник непокорённой Беларуси». В Хатыни сотрудники СТВ почтили память жертв войны
02 июля 2019 14:28

«Памятник непокорённому человеку – это памятник непокорённой Беларуси». В Хатыни сотрудники СТВ почтили память жертв войны

Домрачева, Мирный и Ковальчук возложили цветы у стелы «Минск – город-герой»
02 июля 2019 13:31

Домрачева, Мирный и Ковальчук возложили цветы у стелы «Минск – город-герой»