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Роботы-хирурги и медицинские тренажёры. Медицину будущего представили на выставке «Здравоохранение Беларуси – 2024»

23 апреля 2024 17:26
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Умная операционная, высокоточные эндоскопы, медицинский мирный атом. В столице открылась международная выставка «Здравоохранение Беларуси – 2024», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На одной площадке – более 160 экспонентов из восьми стран. Свои разработки представили ведущие производители медтехники, диагностического оборудования и фармацевтической продукции. Все с приставкой «смарт».

Как выглядит будущее медицины – узнала Дарья Седун.

Роботы-хирурги и медицинские тренажёры. Медицину будущего представили на выставке «Здравоохранение Беларуси – 2024»-1

Роботы-хирурги, медицинские тренажеры и симуляторы, современные эндоскопы, портативные УЗИ-сканеры и датчики, новые препараты. Сегодня под куполом Минского футбольного манежа как никогда технологично. Так проходит 29-я Международная выставка «Здравоохранение Беларуси – 2024».

Роботы-хирурги и медицинские тренажёры. Медицину будущего представили на выставке «Здравоохранение Беларуси – 2024»-4

Валерий Малашко, председатель Постоянной комиссии по здравоохранению, физической культуре, семейной и молодежной политике Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Сегодня это та площадка, где медицинские работники, врачи, средний медицинский персонал могут получить все необходимые знания, технологии, которые сегодня внедряются в практическое здравоохранение.

Роботы-хирурги и медицинские тренажёры. Медицину будущего представили на выставке «Здравоохранение Беларуси – 2024»-7

На одной площадке – более 160 экспонентов из восьми стран. Кстати, многие разработки уже на вооружении наших медиков. Например, такой портативный аппарат для непрямого массажа сердца. Для реаниматологов вещь просто незаменимая.

Роботы-хирурги и медицинские тренажёры. Медицину будущего представили на выставке «Здравоохранение Беларуси – 2024»-10

Антон Ермоченко, директор предприятия по производству и поставкам медицинского оборудования:
Автоматизация работы позволяет всегда высвободить руки, то есть высвободить внимание врачей и квалифицированных специалистов для наблюдения за пациентом, оказания ему других видов помощи.

Роботы-хирурги и медицинские тренажёры. Медицину будущего представили на выставке «Здравоохранение Беларуси – 2024»-13

А это настоящая находка для будущих специалистов УЗИ-диагностики: уникальный тренажер для обучения малоинвазивным манипуляциям под ультразвуковой навигацией. Материал точь-в-точь имитирует ткани организма, самовоccтанавливается и подлежит переработке.

Роботы-хирурги и медицинские тренажёры. Медицину будущего представили на выставке «Здравоохранение Беларуси – 2024»-16

Денис Колесников, специалист предприятия по производству медицинского симуляционного оборудования:
Здесь есть и анатомические ориентиры, которые используются в медицине. Они и по тому, как иголка входит, соответствуют: есть сосуды, нервы – все, что требуется, есть, чтобы научиться. Один человек натренировался, показал своим коллегам. Все вместе натренировались, поставили руку – подходят к пациенту без страха. А это значит куда меньше проблем возникает.

Роботы-хирурги и медицинские тренажёры. Медицину будущего представили на выставке «Здравоохранение Беларуси – 2024»-19

Кстати, на стендах выставки можно найти симуляторы для всех профилей – хирургов, стоматологов, акушеров. Для студента это незаменимая практика, для системы здравоохранения – компетентный специалист. Такой подход ценят не только в белорусских больницах и поликлиниках, но и за границей: в наших профильных вузах учатся будущие медики более чем из 50 стран мира, а цифра экспорта образовательных услуг за 2023 год составила порядка 30 миллионов долларов.

Подробнее здесь.

Роботы-хирурги и медицинские тренажёры. Медицину будущего представили на выставке «Здравоохранение Беларуси – 2024»-22

Цифровая медицина – это уже не будущее, а настоящее. Высокотехнологичное оборудование, искусственный интеллект, электронный документооборот – все это уже есть в наших больницах и поликлиниках. Пока многое в виде пилотных проектов. Теперь главная задача – сделать медицинское цифровое пространство единым и доступным.

Роботы-хирурги и медицинские тренажёры. Медицину будущего представили на выставке «Здравоохранение Беларуси – 2024»-25

Александр Ходжаев, министр здравоохранения Беларуси:
Сегодня работаем над тем, чтобы объединить все эти существующие разработки в единую платформу, это должно происходить в течение 2 лет – 2024-2025 годов. Это даст возможность уйти от излишнего документооборота. Это даст возможность нашим работникам оперативно получать всю ту необходимую информацию о пациенте, которая требует определенного времени для того, чтобы ее получить.

Роботы-хирурги и медицинские тренажёры. Медицину будущего представили на выставке «Здравоохранение Беларуси – 2024»-28

Посмотреть на будущее медицины и пообщаться с компетентными специалистами можно до конца недели: последний день выставки – 26 апреля. Кстати, ждут здесь не только врачей, но и обычных белорусов – для них медики подготовили увлекательные лекции и полезные рекомендации.

# Государственная политика в области здравоохранения # общество # Дарья Седун # Валерий Малашко # Александр Ходжаев

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