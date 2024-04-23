Роботы-хирурги и медицинские тренажёры. Медицину будущего представили на выставке «Здравоохранение Беларуси – 2024»

Умная операционная, высокоточные эндоскопы, медицинский мирный атом. В столице открылась международная выставка «Здравоохранение Беларуси – 2024», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На одной площадке – более 160 экспонентов из восьми стран. Свои разработки представили ведущие производители медтехники, диагностического оборудования и фармацевтической продукции. Все с приставкой «смарт». Как выглядит будущее медицины – узнала Дарья Седун.

Роботы-хирурги, медицинские тренажеры и симуляторы, современные эндоскопы, портативные УЗИ-сканеры и датчики, новые препараты. Сегодня под куполом Минского футбольного манежа как никогда технологично. Так проходит 29-я Международная выставка «Здравоохранение Беларуси – 2024».

Валерий Малашко, председатель Постоянной комиссии по здравоохранению, физической культуре, семейной и молодежной политике Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Сегодня это та площадка, где медицинские работники, врачи, средний медицинский персонал могут получить все необходимые знания, технологии, которые сегодня внедряются в практическое здравоохранение.

На одной площадке – более 160 экспонентов из восьми стран. Кстати, многие разработки уже на вооружении наших медиков. Например, такой портативный аппарат для непрямого массажа сердца. Для реаниматологов вещь просто незаменимая.

Антон Ермоченко, директор предприятия по производству и поставкам медицинского оборудования:

Автоматизация работы позволяет всегда высвободить руки, то есть высвободить внимание врачей и квалифицированных специалистов для наблюдения за пациентом, оказания ему других видов помощи.

А это настоящая находка для будущих специалистов УЗИ-диагностики: уникальный тренажер для обучения малоинвазивным манипуляциям под ультразвуковой навигацией. Материал точь-в-точь имитирует ткани организма, самовоccтанавливается и подлежит переработке.

Денис Колесников, специалист предприятия по производству медицинского симуляционного оборудования:

Здесь есть и анатомические ориентиры, которые используются в медицине. Они и по тому, как иголка входит, соответствуют: есть сосуды, нервы – все, что требуется, есть, чтобы научиться. Один человек натренировался, показал своим коллегам. Все вместе натренировались, поставили руку – подходят к пациенту без страха. А это значит куда меньше проблем возникает.

Кстати, на стендах выставки можно найти симуляторы для всех профилей – хирургов, стоматологов, акушеров. Для студента это незаменимая практика, для системы здравоохранения – компетентный специалист. Такой подход ценят не только в белорусских больницах и поликлиниках, но и за границей: в наших профильных вузах учатся будущие медики более чем из 50 стран мира, а цифра экспорта образовательных услуг за 2023 год составила порядка 30 миллионов долларов. Подробнее здесь.

Цифровая медицина – это уже не будущее, а настоящее. Высокотехнологичное оборудование, искусственный интеллект, электронный документооборот – все это уже есть в наших больницах и поликлиниках. Пока многое в виде пилотных проектов. Теперь главная задача – сделать медицинское цифровое пространство единым и доступным.

Александр Ходжаев, министр здравоохранения Беларуси:

Сегодня работаем над тем, чтобы объединить все эти существующие разработки в единую платформу, это должно происходить в течение 2 лет – 2024-2025 годов. Это даст возможность уйти от излишнего документооборота. Это даст возможность нашим работникам оперативно получать всю ту необходимую информацию о пациенте, которая требует определенного времени для того, чтобы ее получить.