Сборная Беларуси по футболу проведет матч с Шотландией. Прямая трансляция на СТВ в 21:40

Противник не из легких. Ранее соперники играли четырежды. Дважды сильнее были представители Великобритании, один раз – мы, ещё в одном случае зафиксирована ничья.

Белорусы неудачно начали отбор, потерпев болезненное поражение от Греции. Время реабилитироваться в глазах болельщиков.

Карлос Алос, главный тренер сборной Беларуси по футболу:

Мы уважаем всех соперников. Понимаем, что, выходя на поле против любой команды в нашей группе, нам будет непросто. Но мы должны верить в свои силы, чтобы попытаться добиться результата. Что касается Шотландии, они должны подтвердить статус фаворита на поле, потому что каждая игра – это новая история.

Я не могу ничего сказать про прошедший матч с Грецией, это был плохой результат для нас, плохая игра. Но, опять же, в предстоящем поединке все начнется с чистого листа и важно, чтобы игроки переключились на следующего соперника, заново поверив в свои силы. В этом сложность футбола национальных сборных, потому что между играми очень маленький отрезок времени.