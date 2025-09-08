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Симоньян рассказала о своей тяжелой болезни и предстоящей операции

08 сентября 2025 09:44
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Симоньян рассказала о своей тяжелой болезни и предстоящей операции-0

О своем серьезном заболевании и грядущей операции сообщила главный редактор RT Маргарита Симоньян. Об этом пишет ТАСС.

Однако, невзирая на свое состояние, она выступила в эфире телеканала «Россия-1» в программе «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым», чтобы выразить свою поддержку семьям военнослужащих.

«За эту неделю у меня диагностировали страшную тяжелую болезнь. У меня завтра операция как раз вот здесь, под этим орденом», – сказала она 7 сентября.

Она также сообщила, что ее муж Тигран Кеосаян уже 9 месяцев находится в коме, и подчеркнула, что их семья переживает сложный период.

Муж Маргариты Симоньян режиссер Кеосаян впал в кому после клинической смерти

Фото: Telegram-канал Маргарита Симоньян из дома

# Маргарита Симоньян

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