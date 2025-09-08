В Минске в отношении директора коммерческой организации возбуждено уголовное дело о служебном подлоге

Обеспечил незаконное участие своей компании в госзакупках. В Минске возбуждено уголовное дело о служебном подлоге, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Под следствием оказался директор коммерческой организации, который внес в официальные документы заведомо ложные сведения о надежности участника тендера. Искаженные данные позволили компании в нарушение закона быть допущенной к конкурсам и заключать договоры строительного подряда.