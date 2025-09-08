В Минске в отношении директора коммерческой организации возбуждено уголовное дело о служебном подлоге

Обеспечил незаконное участие своей компании в госзакупках. В Минске возбуждено уголовное дело о служебном подлоге, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Под следствием оказался директор коммерческой организации, который внес в официальные документы заведомо ложные сведения о надежности участника тендера. Искаженные данные позволили компании в нарушение закона быть допущенной к конкурсам и заключать договоры строительного подряда.
Лариса Пархимович, старший помощник прокурора Минской области:
В итоге руководитель предприятия, из корыстной и личной заинтересованности, сфальсифицировал официальные документы, чем обеспечил его неправомерное участие в процедуре закупок. Минский транспортный прокурор квалифицировал действие подозреваемого как служебный подлог по части 1 статьи 427 Уголовного кодекса. Для организации предварительного расследования уголовное дело направлено во Фрунзенский города Минска районный отдел Следственного комитета.
В ходе проверки выяснилось, что в начале 2025 года фирма под руководством подозреваемого уже была наказана за незаконное получение вознаграждения, что запрещает компании участвовать в госзакупках.