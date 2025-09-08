Одежда, сумки, парфюмерия – предприниматель пытался незаконно ввезти в Беларусь товары на 120 тыс. рублей

Одежда, сумки, парфюмерия. Незаконно ввезти в Беларусь товары на 120 тысяч рублей попытался индивидуальный предприниматель, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Товар предназначался для дальнейшей реализации на территории нашей страны. Подробности сообщили в Государственном таможенном комитете.

Дарья Шишловская, главный инспектор Гомельской таможни:

Гомельские таможенники при проведении специальных мероприятий остановили для проверки в Рогачевском районе грузовой автомобиль Mercedes-Benz белорусского индивидуального предпринимателя. В нем находилось 3500 единиц одежды, сумок, обуви, чемоданов, украшений для волос и других товаров иностранного производства. Необходимых документов на груз, в том числе подтверждающих соответствие и качество продукции, а также процедуру таможенной очистки на территории Евразийского экономического союза, у водителя не оказалось. Общая стоимость коммерческой партии, которую намеревались реализовать на одном из рынков города Гомеля, превысила 120 тысяч белорусских рублей.

В отношении перевозчика начат административный процесс. За нарушение порядка транспортировки товаров предусмотрен штраф – до половины их стоимости.