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Одежда, сумки, парфюмерия – предприниматель пытался незаконно ввезти в Беларусь товары на 120 тыс. рублей

08 сентября 2025 08:30
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Одежда, сумки, парфюмерия. Незаконно ввезти в Беларусь товары на 120 тысяч рублей попытался индивидуальный предприниматель, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Товар предназначался для дальнейшей реализации на территории нашей страны. Подробности сообщили в Государственном таможенном комитете. 

Одежда, сумки, парфюмерия – предприниматель пытался незаконно ввезти в Беларусь товары на 120 тыс. рублей-2

Дарья Шишловская, главный инспектор Гомельской таможни:
Гомельские таможенники при проведении специальных мероприятий остановили для проверки в Рогачевском районе грузовой автомобиль Mercedes-Benz белорусского индивидуального предпринимателя. В нем находилось 3500 единиц одежды, сумок, обуви, чемоданов, украшений для волос и других товаров иностранного производства. Необходимых документов на груз, в том числе подтверждающих соответствие и качество продукции, а также процедуру таможенной очистки на территории Евразийского экономического союза, у водителя не оказалось. Общая стоимость коммерческой партии, которую намеревались реализовать на одном из рынков города Гомеля, превысила 120 тысяч белорусских рублей.

В отношении перевозчика начат административный процесс. За нарушение порядка транспортировки товаров предусмотрен штраф – до половины их стоимости.

# Таможня Беларуси

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