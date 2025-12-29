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Главные события для Беларуси за 2025-й! Андрей Муковозчик подвёл итоги года

29 декабря 2025 17:17
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Так, вопросы войны и мира позже. Вопросы жизни и смерти не дождетесь. Вопросы государственного строительства сложны. Женские вопросы не сюда. С кем вы мастера культуры? Вечный вопрос. Вопросы крови и веры написаны, опубликованы. Вопросы от блондинок? Вот – «Вопросы от блондинок».

Главные события для Беларуси за 2025-й! Андрей Муковозчик подвёл итоги года-2

Андрей Николаевич, в конце года принято подводить итоги. Какие события за прошедший год вы считаете главными для Беларуси и белорусов?

Главные события для Беларуси за 2025-й! Андрей Муковозчик подвёл итоги года-4

Андрей Муковозчик, писатель, колумнист «СБ. Беларусь сегодня»: 
86,82 % голосов, полученные Александром Григорьевичем Лукашенко на президентских выборах 2025 года, – это главное событие для всех, пожалуй, белорусов. И для беглых, и для местных, и для граждан, и для «тутэйшых». Но я бы добавил еще три, каждое из которых так или иначе связано с Президентом. Почему так? Просто потому, что у нас в Беларуси все связано с Президентом.

Второе заседание VII созыва Всебелорусского народного собрания, куда меня пригласили гостем, – это завершающее год большое событие размерами во всю страну. Я, девчонки, пятилеток на своем веку повидал немало, но в момент принятия пятилетнего плана присутствовал впервые. 

Впервые 18-19 декабря 2025 года ВНС исполнило свою роль высшего представительного органа народовластия, определив стратегические направления развития общества и государства. И сделало это весьма достойно, утвердив программу социально-экономического развития Республики Беларусь на 2026-2030 годы.

А под Новый год хочу пожелать всем нам, чтобы ВНС не пришлось задействовать и другие свои функции, например, цитирую, «обеспечение незыблемости конституционного строя, преемственности поколений и гражданского согласия». Как можно дольше чтобы не пришлось. И без того дел хватает.

Подробности смотрите в видеоматериале.

# Авторская журналистика на СТВ # Андрей Муковозчик # Александр Лукашенко

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