Благотворительный марафон «Наши дети» поднял настроение юным пациентам в РНПЦ травматологии и ортопедии

Окружить заботой и любовью тех, кто в этом особенно нуждается – главная цель марафона добра «Наши дети», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Он продолжает шагать по стране.

Сегодня, 29 декабря, поздравления принимали юные пациенты РНПЦ травматологии и ортопедии. Помимо сладких угощений, для детей организовали новогоднюю программу. К слову, сейчас в детском отделении центра проходят лечение около полусотни человек.

Чтобы все были здоровы и больницы никогда не были заполнены детьми с руками больными, ногами. Чтобы было здоровье везде, все хорошо всегда было.

Находясь в больнице, я желаю, чтобы у меня было хорошее здоровье, чтобы моя операция прошла хорошо и чтобы у близких тоже было все хорошо со здоровьем.

Здоровью подрастающему поколению в Беларуси – особое внимание. В нашей стране насчитывается более 500 детей с врожденными аномалиями развития позвоночника. Благодаря программе Союзного государства «Спинальные системы» с 2018 года прооперировано более 60 юных пациентов. Отметим, в РНПЦ травматологии и ортопедии используют 3D-принтер. Это открывает широкие возможности для применения современных технологий в хирургическом лечении.

Игорь Сергеенко, председатель Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Дед Мороз сегодня нас веселил, но настоящие волшебники работают здесь. Это ведущие специалисты, врачи, медсестры, 27 докторов и кандидатов наук. Созданы все условия сегодня. И атмосфера сказки, и подарки, и Дед Мороз, и самое главное, забота высокопрофессионального медицинского персонала, врачей, медсестер, санитарок, всех. Я сегодня не увидел грустных лиц, и даже те ребята, которые не смогли выйти на представление, находились в палатах, поскольку кто-то готовится к операции, кому-то только-только сделали, восстанавливается после операции. Но все верят не просто в чудо, а все верят в тех людей, которые их окружают и их лечат.