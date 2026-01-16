РИКЗ запустит единую образовательную программу репетиционного тестирования

Подготовка к централизованному тестированию станет проще. Республиканский институт контроля знаний запускает единую образовательную программу репетиционного тестирования, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Она охватит все 14 учебных предметов и будет доступна школьникам уже осенью.

Программа рассчитана на восемь месяцев и включает видеолекции, разборы заданий, консультации ведущих преподавателей. После каждого этапа специалисты будут анализировать типичные ошибки и давать рекомендации, чтобы абитуриенты могли целенаправленно улучшать знания.

Дмитрий Миронов, директор Республиканского института контроля знаний:

Мы планируем, что те три этапа, которые проводятся в последнее время: РТ-1, РТ-2 – будут систематизированы в единую образовательную программу продолжительностью до 8 месяцев. То есть дети будут зачисляться и проходить соответствующее не только тестирование, но и обучение по курсу базовой школы, средней школы для более успешной сдачи централизованного экзамена и централизованного тестирования. А уже сам тест, вот эти три этапа, будут как маленькая аттестация. И каждый будет понимать, к чему стремиться, где подтянуть свои знания.

Новая система не заменяет подготовительные курсы, но станет серьезным подспорьем для ребят. Все материалы будут доступны онлайн в личных кабинетах круглосуточно.