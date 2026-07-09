Новости по тегу #Республиканский институт контроля знаний

С 6 июля в Беларуси официально заработал удобный сервис «Электронная очередь», который позволяет абитуриентам заранее забронировать точное время для визита в приемную комиссию.
Больше всего 100-балльников по математике – 190 человек. Отличный средний балл выпускники также показали по химии, физике и иностранным языкам.
Тестирование в 2026 году пройдет в единые сроки с централизованным экзаменом – 26 и 29 мая, а также 2 и 5 июня.
Программа рассчитана на восемь месяцев и включает видеолекции, разборы заданий, консультации ведущих преподавателей.
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