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Новости по тегу #Республиканский институт контроля знаний

Количество мест ограничено – директор РИКЗ рассказал о работе сервиса «Электронная очередь»
09 июля 2026 09:19

Количество мест ограничено – директор РИКЗ рассказал о работе сервиса «Электронная очередь»

В РИКЗ подвели итоги первого дня централизованного экзамена
08 июня 2026 11:09

В РИКЗ подвели итоги первого дня централизованного экзамена

В Беларуси 9 апреля стартует регистрация абитуриентов для участия в ЦТ
08 апреля 2026 11:35

В Беларуси 9 апреля стартует регистрация абитуриентов для участия в ЦТ

РИКЗ запустит единую образовательную программу репетиционного тестирования
16 января 2026 06:50

РИКЗ запустит единую образовательную программу репетиционного тестирования

02 мая 2012 11:11

РИКЗ: Абитуриент, регистрируясь на ЦТ в одном городе, сможет пройти его в другом