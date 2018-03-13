Резкое похолодание. 16 марта в Беларуси объявлен оранжевый уровень опасности

Новости Беларуси. Из-за резкого похолодания в Беларуси объявлен оранжевый уровень опасности на 16 марта.

Как сообщает Белгидромет, 14 марта будет облачно с прояснениями. На большей части республики пройдут дожди и мокрый снег.

В ночное и утреннее время возможны слабый туман и гололед. Местами на дорогах может быть гололедица. Прогнозируется южный ветер с переходом на западный 5-10 м/с. Ночью столбик термометра составит -3… +5°С по западу страны. Днём потеплеет до +1… +7°С, по юго-западу до +8… +13°С.

15 марта ночью на большей части Беларуси, а днём местами, преимущественно по югу страны, пройдут дождь и мокрый снег. В некоторых районах ожидаются туман, гололёд, на дорогах гололедица. Прогнозируется умеренный северный ветер. Температура в течение суток будет колебаться от -3°С до +3°С, по югу республики от +4°С до +6°С.

16 марта прогнозируется резкое похолодание. В некоторых районах может пройти кратковременный снег. На дорогах ожидается гололедица. Ветер северо-западный порывистый. Ночью похолодает до -2… -8°С. На северных территориях страны при прояснениях до -9… -10°С. Днём будет от -1 до -6 градусов мороза, по югу ожидается от 0°С до +2°С.