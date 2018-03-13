«На данный момент в системе регистрации есть 6 700 заявок». Как стать волонтёром на II Европейских играх-2019

Ещё не стихли эмоции радости от золотых выступлений наших лыжников в Пхёнчхане, как пора уже готовиться к другим стартам. С 21 по 30 июня 2019 года в Минске пройдут Вторые Европейские игры. Это, на первый взгляд кажется, что времени еще много, а между тем уже начались собеседования с кандидатами в волонтёры, которые будут помогать в организации этого зрелищного и захватывающего спортивного события.

Гости программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – менеджер по работе с волонтёрами, образовательными и культурными программами фонда «Дирекция Вторых Европейских игр 2019 года» – Надежда Анисовец и волонтёры Вторых Европейских игр – Дмитрий Дайнеко и Валерия Матвейчук.

Сколько будет направлений у волонтёров?

Надежда Анисовец, менеджер по работе с волонтёрами, образовательными и культурными программами фонда «Дирекция Вторых Европейских игр 2019 года»:

Волонтёры будут работать в 20 функциональных направлений, то есть в тех направлениях, из которых складывается и любое спортивное мероприятие, необязательно такое крупное. Это и приезды, и отъезды, надо будет встретить гостей в аэропорту, это зона размещения, то есть присутствовать и помогать в гостиницах. Это коммуникации, потому что к нам съедется огромное количество журналистов со всего мира. Они захотят посмотреть все наши игры, освещать их. Их мнение тоже зависит от того, кто им будет помогать. Кто будет помогать переводить интервью. Они и многие люди вообще в мире будут смотреть глазами этих журналистов. И если им попадётся хороший и приветливый волонтёр, который будет помогать, может быть, покажет город в свободное время, будет радушным, душевным – это тоже взгляд международного журналиста на нашу страну.

Обучение волонтёров будет проходить полтора года. Сейчас уже будет заканчиваться первая волна собеседований, и мы начнём обучение. Первые два блока обучения подавляющее большинство волонтёров будет проходить онлайн, просто потому что это физически невозможно и неэффективно собирать массу людей и даже в 1000, не говоря уже про 8 000. Но среди волонтёров будут менеджеры, которые будут управлять такими же волонтёрами, и это будет связующее звено между работниками и волонтёрами другими.

Волонтёры получат полный комплект сувенирной продукции на память, чтобы всё это осталось, а, конечно же, они будут получать билеты на просмотр соревнований в свободное от работы время.