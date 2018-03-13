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Американские фермеры заинтересовались белорусскими тракторами

13 марта 2018 13:10
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Новости Беларуси. Более сотни белорусских тракторов планируется поставить в страны Северной Америки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Американские фермеры заинтересовались белорусскими тракторами-1

Американские фермеры заинтересовались белорусскими тракторами-3

13 марта на МТЗ встречали канадских и американских фермеров. Гостей заинтересовала электромеханическая техника. Она считается экономичной и простой в обслуживании, но в то же время отличается высокой производительностью. Ранее наш МТЗ уже работал со странами Северной Америки, причём активно. Поставки доходили до тысячи единиц в год. После развала Советского союза эта цифра упала до минимума. И вот теперь, после перерыва, страны собираются возобновить сотрудничество.

Дэйв Макхенри, фермер (Канада):
У меня фермерское хозяйство в Канаде. И могу сказать, что мы уже длительный период работаем с техникой МТЗ, и качество продукции радует. Лично я интересуюсь тракторами до 150 лошадиных сил, ориентированных на сады и виноградники. Есть люди, в интересах которых более мощная техника для сельскохозяйственных посевов.

Американские фермеры заинтересовались белорусскими тракторами-6

Американские фермеры заинтересовались белорусскими тракторами-8


Фёдор Домотенко, генеральный директор ОАО «МТЗ»:
Два вопроса мы обсуждали, это техника до 150 лошадиных сил. Вторая тема – это энергонасыщенные тракторы, мощностью 350 лошадиных сил и выше, с электротрансмиссией. Данные тракторы недавно тестировали на полигоне. Мы готовы к производству этой технике и данная группа дилеров заинтересованы в этой теме.

Американские фермеры заинтересовались белорусскими тракторами-10


Уже 14 марта на испытательной станции завода гости смогут протестировать интересующую их технику. А после – стороны документально закрепят начало поставок.

# общество # Фотофакт # Федор Домотенко # Международное сотрудничество # Дэйв Макхенри

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