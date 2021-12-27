«Дед Мороз, я хочу подарки». Управделами Президента побывал в школе-интернате Руденска

Новости Беларуси. Не только во Дворце Республики 27 декабря получали подарки ребята в рамках акции «Наши дети». Присоединилась к масштабному благотворительному марафону и съемочная группа нашего канала, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Не только во Дворце Республики 27 декабря получали подарки ребята в рамках акции «Наши дети». Присоединилась к масштабному благотворительному марафону и съемочная группа нашего канала, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Управделами Президента в школе-интернате Руденска: «Наша задача – сделать так, чтобы такие светящиеся, радостные глаза у всех детей были ежедневно» – читайте здесь.
Эти минуты для ребят одни из самых счастливых и долгожданных за весь год. Они светятся и выступают перед гостями как настоящие маленькие звездочки. Представление готовили целых три недели. Виолетта отважилась даже на сольный номер.
Виолетта Шнайдер, воспитанница Руденской вспомогательной школы-интерната:
Снежинка я сегодня, я сегодня одна пела.
Вместе с ребятами в сказочных персонажей перевоплотились педагоги и воспитатели. Злой Бармалей получился таким реалистичным, что маленький Тимоша даже расплакался. Но добро, как водится, в сказке победило. Ребята верят, что и в жизни непременно должно быть так же.
Анастасия Попова, воспитатель Руденской вспомогательной школы-интерната:
Целое огромное событие, им это очень нравится. У них куча энтузиазма, много идей они нам подают. Для них это такое счастье, отдельная история.
Все детки получили подарки. Главный презент – смарт-телевизор. И сами не отпустили гостей без поздравления.
– Счастья здоровья, успехов, примите подарок, сделанный своими руками.
– Спасибо.
«Это просто не передать словами». Курсанты привезли подарки для детского сада в Могилевской области – читайте здесь.
Присоединиться к масштабному благотворительному марафону могут все желающие. Подарить счастливые моменты деткам из интернатов, детских домов, приемных семей, больниц несложно. Тем более, что загадывает большинство этих ребят совсем не гаджеты и дорогие игрушки. Ведь многие растут без родителей и больше всего на свете ценят внимание и ласку.
– Что хочешь на Новый год?
– Конфеты.
– Дед Мороз увидит и исполнит.
– Да? А это работает? Дед Мороз, я хочу подарки: конфеты, шарики.