«Дед Мороз, я хочу подарки». Управделами Президента побывал в школе-интернате Руденска

Новости Беларуси. Не только во Дворце Республики 27 декабря получали подарки ребята в рамках акции «Наши дети». Присоединилась к масштабному благотворительному марафону и съемочная группа нашего канала, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Эти минуты для ребят одни из самых счастливых и долгожданных за весь год. Они светятся и выступают перед гостями как настоящие маленькие звездочки. Представление готовили целых три недели. Виолетта отважилась даже на сольный номер.

Управделами Президента в школе-интернате Руденска: «Наша задача – сделать так, чтобы такие светящиеся, радостные глаза у всех детей были ежедневно» – читайте здесь .

Вместе с ребятами в сказочных персонажей перевоплотились педагоги и воспитатели. Злой Бармалей получился таким реалистичным, что маленький Тимоша даже расплакался. Но добро, как водится, в сказке победило. Ребята верят, что и в жизни непременно должно быть так же.

Виолетта Ш найдер, воспитанница Р уденской вспомогательной школы-интерната: Снежинка я сегодня, я сегодня одна пела.

Анастасия Попова, воспитатель Руденской вспомогательной школы-интерната:

Целое огромное событие, им это очень нравится. У них куча энтузиазма, много идей они нам подают. Для них это такое счастье, отдельная история.

Все детки получили подарки. Главный презент – смарт-телевизор. И сами не отпустили гостей без поздравления.