Комитет госконтроля проводит мониторинги в торговле перед праздниками

Новости Беларуси. В преддверии новогодних праздников Комитет госконтроля проводит мониторинги торговых объектов. Их проверяют на вопрос соблюдения законодательства при осуществлении розничной торговли, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Специалисты изучают цены и ассортимент, а также обращают внимание на соблюдение санитарных норм и правил. В рейдах также участвуют представители Министерства антимонопольного регулирования и торговли, санитарно-эпидемиологических служб и других ведомств.