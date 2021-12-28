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Комитет госконтроля проводит мониторинги в торговле перед праздниками

28 декабря 2021 06:35
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Новости Беларуси. В преддверии новогодних праздников Комитет госконтроля проводит мониторинги торговых объектов. Их проверяют на вопрос соблюдения законодательства при осуществлении розничной торговли, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Комитет госконтроля проводит мониторинги в торговле перед праздниками-1

Специалисты изучают цены и ассортимент, а также обращают внимание на соблюдение санитарных норм и правил. В рейдах также участвуют представители Министерства антимонопольного регулирования и торговли, санитарно-эпидемиологических служб и других ведомств.

Комитет госконтроля проводит мониторинги в торговле перед праздниками-4

Отметим, любой потребитель может анонимно сообщить о фактах завышения цен. Это можно сделать онлайн на сайте КГК.

# Комитет госконтроля # общество # Фотофакт

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