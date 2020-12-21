Резиденция Деда Мороза появилась в Минском зоопарке. Она работает по выходным

Новости Беларуси. В Минском зоопарке открылась резиденция Деда Мороза, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Здесь можно не только пообщаться с главным новогодним персонажем, но и загадать сокровенное желание, присев на волшебный трон.

Домик открыт в выходные с 10 до 17 часов. Всех ждет большая новогодняя программа с подарками.

К слову, встречать гостей Дед Мороз будет не один, а в компании животных.