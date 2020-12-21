Резиденция Деда Мороза появилась в Минском зоопарке. Она работает по выходным

Новости Беларуси. В Минском зоопарке открылась резиденция Деда Мороза, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Новости Беларуси. В Минском зоопарке открылась резиденция Деда Мороза, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Здесь можно не только пообщаться с главным новогодним персонажем, но и загадать сокровенное желание, присев на волшебный трон.
Домик открыт в выходные с 10 до 17 часов. Всех ждет большая новогодняя программа с подарками.
К слову, встречать гостей Дед Мороз будет не один, а в компании животных.
Оксана Буко, младший научный сотрудник Минского зоопарка:
У нас с 19 декабря работает домик Деда Мороза, было торжественное открытие. Сейчас домик работает по выходным – 25, 26, 27 декабря Дед Мороз в Минском зоопарке ждет ребят в гости. У Деда Мороза есть мини-зоопарк, где можно увидеть морских свинок, кроликов, петушков, курочек.
Кроме того, в зоопарке подвели итоги конкурса на лучшую новогоднюю елку. Свои работы подготовили около 120 школьников. Призовые места получили 30 ребят. Самых талантливых Дед Мороз уже наградил. Оценить работы можно в экзотариуме.
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