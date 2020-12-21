Прямой эфир

Резиденция Деда Мороза появилась в Минском зоопарке. Она работает по выходным

21 декабря 2020 18:23
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. В Минском зоопарке открылась резиденция Деда Мороза, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Резиденция Деда Мороза появилась в Минском зоопарке. Она работает по выходным-1

Здесь можно не только пообщаться с главным новогодним персонажем, но и загадать сокровенное желание, присев на волшебный трон.

Домик открыт в выходные с 10 до 17 часов. Всех ждет большая новогодняя программа с подарками.

К слову, встречать гостей Дед Мороз будет не один, а в компании животных.

Резиденция Деда Мороза появилась в Минском зоопарке. Она работает по выходным-4

Оксана Буко, младший научный сотрудник Минского зоопарка:
У нас с 19 декабря работает домик Деда Мороза, было торжественное открытие. Сейчас домик работает по выходным – 25, 26, 27 декабря Дед Мороз в Минском зоопарке ждет ребят в гости. У Деда Мороза есть мини-зоопарк, где можно увидеть морских свинок, кроликов, петушков, курочек.

Резиденция Деда Мороза появилась в Минском зоопарке. Она работает по выходным-7

Кроме того, в зоопарке подвели итоги конкурса на лучшую новогоднюю елку. Свои работы подготовили около 120 школьников. Призовые места получили 30 ребят. Самых талантливых Дед Мороз уже наградил. Оценить работы можно в экзотариуме.

Читайте также:

«Всё будет проходить с учётом рекомендаций Минздрава». Куда сходить в Минске перед Новым годом?

Беларусь готовится к празднику: посмотрите, как украсили города к Новому году

Можно попробовать даже жареных улиток. Что продают на новогодних ярмарках в Минске?

# Новый год # общество # Оксана Буко # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
21 декабря 2020 18:14

«Предложено много инициатив, которые нашли свою поддержку». Над чем работает Молодёжный парламент Беларуси?

Генпрокуратура возбудила уголовное дело по факту создания экстремистского формирования
21 декабря 2020 18:10

Генпрокуратура возбудила уголовное дело по факту создания экстремистского формирования

Как встретить Новый год 2021 с пользой и стоит ли мыть продукты после магазина? Мнение эпидемиолога
21 декабря 2020 17:49

Как встретить Новый год 2021 с пользой и стоит ли мыть продукты после магазина? Мнение эпидемиолога