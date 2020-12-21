Как встретить Новый год 2021 с пользой и стоит ли мыть продукты после магазина? Мнение эпидемиолога
Новости Беларуси. Стоит ли белорусам опасаться новой мутации коронавируса? Сколько раз в день нужно обрабатывать руки? И как врачи рекомендуют отмечать предстоящие праздники?
В студии программы Новости «24 часа» на СТВ доцент кафедры эпидемиологии Белорусского медуниверситета Татьяна Дороженкова.
О новом штамме коронавируса: «Я думаю, что все новое, конечно, вызывает какой-то испуг»
Илона Волынец, СТВ:
Хотелось бы начать наш разговор с новости буквально этого дня – более 20 стран приостановили транспортное сообщение с Великобританией из-за новой мутации коронавируса. Новый штамм обнаружили уже и в Италии. На этом фоне стоит ли опасаться нам, белорусам?
Татьяна Дороженкова, доцент кафедры эпидемиологии Белорусского государственного медицинского университета:
Я думаю, что все новое, конечно, вызывает какой-то испуг и настороженность. Но я думаю, что те меры, которые мы обязаны предпринимать сейчас, они будут вполне эффективны и в отношении нового возбудителя.
О российской вакцине от коронавируса: «Она проверялась не только на ее эффективность, но еще и на безопасность»
Илона Волынец:
Сегодня стало известно о том, что в Беларуси зарегистрировали российскую вакцину против коронавируса, и уже появилась информация о том, что вакцинация в нашей стране начнется с января. Расскажите, насколько безопасная эта вакцина. Тут стоит ли волноваться белорусам? У нас некоторые и от гриппа прививаться не очень хотят.
Татьяна Дороженкова:
Насколько безопасная вакцина – я думаю, уже предыдущие стадии испытаний, которые прошла эта вакцина, потому что она проверялась не только на ее эффективность, но еще и на безопасность. И, конечно, убедили исследователи, что эта вакцина действительно готова к применению и может применяться в первую очередь для лиц, которые относятся к группам риска.
О походах за покупками: «Если вы просто хотели посмотреть – посмотрите, пожалуйста, глазами»
Илона Волынец:
Социальная дистанция должна составлять полтора метра. Сейчас, в преддверии новогодних праздников, в магазинах, когда люди отправятся за покупками, как правильно вести себя в том же магазине, как соблюдать эту дистанцию?
«Надеть её и прижать носовой держатель к лицу». Вот почему так важно носить медицинскую маску правильно?
Татьяна Дороженкова:
Я бы сказала, что в магазин, конечно, лучше ходить не во время пиковых каких-то покупок, лучше ходить, когда народа поменьше – это первое. Второе – не ходить в магазин большим семейством, желательно все-таки все свое большое семейство оставлять дома, а кому-то одному осуществлять покупки. Когда мы пришли в магазин, то, во-первых, во всех магазинах сейчас есть санитайзеры, можно обработать руки – и это очень правильно. Многие сейчас в магазинах надевают не только маски, но еще и перчатки – и тоже это правильно.
Я бы сказала, что если вы нацелились на какой-то продукт, но не собираетесь его покупать, не трогайте его руками. Если вы что-то хотите купить, то в таком случае есть смысл его взять. Если вы просто хотели посмотреть – посмотрите, пожалуйста, глазами.
Когда мы подходим к кассе, то на полу есть желтого цвета разметки. Обращайте на это внимание, они как раз расположены на нужном расстоянии – полтора метра. Это соблюдение нормальной дистанции между людьми для того, чтобы предотвратить возможность инфицирования.
«Я не вижу необходимости бесконечно все перемывать»
Илона Волынец:
Принесли мы этот огромный пакет с продуктами домой. Нужно ли каждую упаковку обрабатывать?
Татьяна Дороженкова:
Я думаю, что если это упаковки твердые, плотные, то, наверное, есть смысл обработать. Если мягкая упаковка, то скорее всего мы достанем этот продукт и сразу его подвергнем какой-то термической обработке. Поэтому я не вижу необходимости бесконечно все перемывать.
Есть такое время, когда лучше провести праздник действительно в узком семейном кругу
Илона Волынец:
Посоветуйте нам всем, белорусам, как правильно встретить предстоящие новогодние праздники.
Татьяна Дороженкова:
Новый год – это семейный праздник, но обязательно надо пригласить к себе друзей, знакомых, родственников. Наверное, есть такое время, когда лучше это переждать, провести праздник действительно в узком семейном кругу. Если у кого-то есть дача, то, наверное, правильнее выехать на природу, на свежий воздух, побыть на даче и там действительно с удовольствием встретить Новый год.