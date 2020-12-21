Как встретить Новый год 2021 с пользой и стоит ли мыть продукты после магазина? Мнение эпидемиолога

Новости Беларуси. Стоит ли белорусам опасаться новой мутации коронавируса? Сколько раз в день нужно обрабатывать руки? И как врачи рекомендуют отмечать предстоящие праздники? В студии программы Новости «24 часа» на СТВ доцент кафедры эпидемиологии Белорусского медуниверситета Татьяна Дороженкова. О новом штамме коронавируса: «Я думаю, что все новое, конечно, вызывает какой-то испуг» Илона Волынец, СТВ:

Хотелось бы начать наш разговор с новости буквально этого дня – более 20 стран приостановили транспортное сообщение с Великобританией из-за новой мутации коронавируса. Новый штамм обнаружили уже и в Италии. На этом фоне стоит ли опасаться нам, белорусам?

Татьяна Дороженкова, доцент кафедры эпидемиологии Белорусского государственного медицинского университета:

Я думаю, что все новое, конечно, вызывает какой-то испуг и настороженность. Но я думаю, что те меры, которые мы обязаны предпринимать сейчас, они будут вполне эффективны и в отношении нового возбудителя. О российской вакцине от коронавируса: «Она проверялась не только на ее эффективность, но еще и на безопасность»

Илона Волынец:

Сегодня стало известно о том, что в Беларуси зарегистрировали российскую вакцину против коронавируса, и уже появилась информация о том, что вакцинация в нашей стране начнется с января. Расскажите, насколько безопасная эта вакцина. Тут стоит ли волноваться белорусам? У нас некоторые и от гриппа прививаться не очень хотят. Татьяна Дороженкова:

Насколько безопасная вакцина – я думаю, уже предыдущие стадии испытаний, которые прошла эта вакцина, потому что она проверялась не только на ее эффективность, но еще и на безопасность. И, конечно, убедили исследователи, что эта вакцина действительно готова к применению и может применяться в первую очередь для лиц, которые относятся к группам риска. О походах за покупками: «Если вы просто хотели посмотреть – посмотрите, пожалуйста, глазами»

Илона Волынец:

Социальная дистанция должна составлять полтора метра. Сейчас, в преддверии новогодних праздников, в магазинах, когда люди отправятся за покупками, как правильно вести себя в том же магазине, как соблюдать эту дистанцию? «Надеть её и прижать носовой держатель к лицу». Вот почему так важно носить медицинскую маску правильно? Татьяна Дороженкова:

Я бы сказала, что в магазин, конечно, лучше ходить не во время пиковых каких-то покупок, лучше ходить, когда народа поменьше – это первое. Второе – не ходить в магазин большим семейством, желательно все-таки все свое большое семейство оставлять дома, а кому-то одному осуществлять покупки. Когда мы пришли в магазин, то, во-первых, во всех магазинах сейчас есть санитайзеры, можно обработать руки – и это очень правильно. Многие сейчас в магазинах надевают не только маски, но еще и перчатки – и тоже это правильно. Я бы сказала, что если вы нацелились на какой-то продукт, но не собираетесь его покупать, не трогайте его руками. Если вы что-то хотите купить, то в таком случае есть смысл его взять. Если вы просто хотели посмотреть – посмотрите, пожалуйста, глазами. Когда мы подходим к кассе, то на полу есть желтого цвета разметки. Обращайте на это внимание, они как раз расположены на нужном расстоянии – полтора метра. Это соблюдение нормальной дистанции между людьми для того, чтобы предотвратить возможность инфицирования. «Я не вижу необходимости бесконечно все перемывать»

Илона Волынец:

Принесли мы этот огромный пакет с продуктами домой. Нужно ли каждую упаковку обрабатывать? Татьяна Дороженкова:

Я думаю, что если это упаковки твердые, плотные, то, наверное, есть смысл обработать. Если мягкая упаковка, то скорее всего мы достанем этот продукт и сразу его подвергнем какой-то термической обработке. Поэтому я не вижу необходимости бесконечно все перемывать. Есть такое время, когда лучше провести праздник действительно в узком семейном кругу