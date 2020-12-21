Прямой эфир

«Предложено много инициатив, которые нашли свою поддержку». Над чем работает Молодёжный парламент Беларуси?

21 декабря 2020 18:14
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Год семьи или исторической памяти. Молодежный парламент предлагает выбрать название для 2021-го и реализовать в нем больше 200 инициатив – полезных для страны и общества. Об этом 21 декабря говорили на встрече в Совете Республики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Предложено много инициатив, которые нашли свою поддержку». Над чем работает Молодёжный парламент Беларуси?-1

Молодежь готова воплотить в жизнь проекты в абсолютно разных сферах. Одно из предложений касается популяризации государственного флага. Так, планируется, что выпускники отечественных вузов будут получать этот символ в подарок.

Тема сохранения семейных ценностей также одна из наиболее важных. Немало инициатив и в вопросах сохранения здоровья. Сегодня внесены предложения молодежи ко Всебелорусскому народному собранию.

«Предложено много инициатив, которые нашли свою поддержку». Над чем работает Молодёжный парламент Беларуси?-4

Егор Макаревич, председатель Молодежного совета при Национальном собрании Беларуси:
Сегодня проходит второе заседание Молодежного парламента при Национальном собрании Республики Беларусь. Эта структура работает уже полгода в Республике Беларусь. За этот период действительно было предложено много инициатив, которые в том числе нашли свою поддержку на уровне руководства нашей страны, в частности общественные приемные, которые сегодня активно работают по всей стране.

Эта инициатива в сентябре была озвучена членами Молодежного парламента. Сегодня эти общественные приемные работают. Но самое главное, что в их деятельности активное участие принимают члены Молодежного парламента.

«Предложено много инициатив, которые нашли свою поддержку». Над чем работает Молодёжный парламент Беларуси?-7

Владислав Волчек, председатель комиссии Молодежного совета при Национальном собрании Беларуси:
Мы разработали рекомендации для проведения массовых мероприятий в условиях пандемии коронавирусной инфекции. Именно с соблюдением этих норм планируется проведение и Всебелорусского народного собрания, и большинства массовых мероприятий, которые проходят под эгидой Молодежного парламента в том числе.

«Предложено много инициатив, которые нашли свою поддержку». Над чем работает Молодёжный парламент Беларуси?-10

Вскоре у Молодежного парламента появится собственный сайт. На площадке предполагается создание онлайн-приемной.

Читайте также:

«Люди видят, что их слушают и слышат». Мнение о том, зачем в Беларуси нужны диалоговые площадки

«Чтобы было больше социальных лифтов». О чём говорили на диалоговой площадке с молодёжью Минска?

Диалоговая площадка по вопросам молодёжной политики прошла в Московском районе. Что на ней обсуждали?

# Парламент Беларуси # общество # Владислав Волчек # Егор Макаревич # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Генпрокуратура возбудила уголовное дело по факту создания экстремистского формирования
21 декабря 2020 18:10

Генпрокуратура возбудила уголовное дело по факту создания экстремистского формирования

Как встретить Новый год 2021 с пользой и стоит ли мыть продукты после магазина? Мнение эпидемиолога
21 декабря 2020 17:49

Как встретить Новый год 2021 с пользой и стоит ли мыть продукты после магазина? Мнение эпидемиолога

Генпрокуратура возбудила уголовное дело в отношении экс-посла Беларуси в Аргентине Владимира Астапенко
21 декабря 2020 17:32

Генпрокуратура возбудила уголовное дело в отношении экс-посла Беларуси в Аргентине Владимира Астапенко