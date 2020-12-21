«Предложено много инициатив, которые нашли свою поддержку». Над чем работает Молодёжный парламент Беларуси?

Новости Беларуси. Год семьи или исторической памяти. Молодежный парламент предлагает выбрать название для 2021-го и реализовать в нем больше 200 инициатив – полезных для страны и общества. Об этом 21 декабря говорили на встрече в Совете Республики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Молодежь готова воплотить в жизнь проекты в абсолютно разных сферах. Одно из предложений касается популяризации государственного флага. Так, планируется, что выпускники отечественных вузов будут получать этот символ в подарок. Тема сохранения семейных ценностей также одна из наиболее важных. Немало инициатив и в вопросах сохранения здоровья. Сегодня внесены предложения молодежи ко Всебелорусскому народному собранию.

Егор Макаревич, председатель Молодежного совета при Национальном собрании Беларуси:

Сегодня проходит второе заседание Молодежного парламента при Национальном собрании Республики Беларусь. Эта структура работает уже полгода в Республике Беларусь. За этот период действительно было предложено много инициатив, которые в том числе нашли свою поддержку на уровне руководства нашей страны, в частности общественные приемные, которые сегодня активно работают по всей стране. Эта инициатива в сентябре была озвучена членами Молодежного парламента. Сегодня эти общественные приемные работают. Но самое главное, что в их деятельности активное участие принимают члены Молодежного парламента.