Ружанский, Осиповичский и Доманово: что покажут прессе на этих полигонах во время учений «Запад-2017»

Новости Беларуси. Ружанский, Осиповичский и Доманово – три этих полигона примут прессу во время активной фазы учения вооруженных сил Беларуси и России «Запад-2017», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Так, 17 сентября на полигоне Ружанский будет отработано нанесение авиаудара с применением авиационных средств поражения. На следующий день под Осиповичами состоится розыгрыш ведения боя по удержанию оборонительных рубежей. На полигоне Доманово мастерство продемонстрируют подразделения противовоздушной обороны.