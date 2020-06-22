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Резьба по дереву и программирование. Как проводят время дети в школьных лагерях Дзержинского района

22 июня 2020 21:56
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Новости Беларуси. В школьных лагерях Минской области отдохнут более 22 тысяч детей, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Резьба по дереву и программирование. Как проводят время дети в школьных лагерях Дзержинского района-1

Резьба по дереву и программирование. Как проводят время дети в школьных лагерях Дзержинского района-3

Будут открыты четыре смены. Отдых стараются делать полезным и интересным. Только в Дзержинском районе создано 25 спортивно-оздоровительных и трудовых лагерей. Здесь отдохнут более 500 детей.

Резьба по дереву и программирование. Как проводят время дети в школьных лагерях Дзержинского района-6

Резьба по дереву и программирование. Как проводят время дети в школьных лагерях Дзержинского района-8

Чем занимаются школьники на каникулах, смотрите в видеоматериале Юлии Минич.

# Детские лагеря в Беларуси # общество # Юлия Минич # Фотофакт

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