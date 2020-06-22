Резьба по дереву и программирование. Как проводят время дети в школьных лагерях Дзержинского района

Новости Беларуси. В школьных лагерях Минской области отдохнут более 22 тысяч детей, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Новости Беларуси. В школьных лагерях Минской области отдохнут более 22 тысяч детей, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Будут открыты четыре смены. Отдых стараются делать полезным и интересным. Только в Дзержинском районе создано 25 спортивно-оздоровительных и трудовых лагерей. Здесь отдохнут более 500 детей.
Чем занимаются школьники на каникулах, смотрите в видеоматериале Юлии Минич.