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Ревматоидный артрит. Что может спровоцировать заболевание, рассказал врач

28 ноября 2024 08:57
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С диагнозом ревматоидный артрит сталкивается более 2 % населения. Спровоцировать заболевания может наследственная предрасположенность, стрессы, инфекционные заболевания, также у курящих пациентов такой недуг встречается в 12 раз чаще.

Ревматоидный артрит. Что может спровоцировать заболевание, рассказал врач-2

Александра Щербо, врач-ревматолог клиники «Мерси»:
Ревматоидный артрит – это хроническое системное воспалительное заболевание, которое характеризуется эрозивным артритом, системным воспалением внутренних органов. Ревматоидный артрит встречается во всех возрастных категориях, но чаще всего заболевают трудоспособные женщины от 40 до 50 лет.

Ревматоидный артрит. Что может спровоцировать заболевание, рассказал врач-4

Пациенты с таким диагнозом могут жаловаться на боли, припухлость мелких суставов, кистей, стоп. Также после состояния покоя более 30 минут может беспокоить скованность.

Александра Щербо:
Зачастую пациент может пожаловаться, что по утрам у него возникают трудности, чтобы сжать руку в кулак и выполнить минимальные бытовые функции. При появлении таких жалоб вы должны показаться на приеме врачу-ревматологу. На приеме проводим клинический осмотр. Осматриваем суставы, которые беспокоят. Для подтверждения диагноза мы используем лабораторные анализы на определение уровня сои, СРБ, ревматоидного фактора и других специфических анализов.

Ревматоидный артрит. Что может спровоцировать заболевание, рассказал врач-6

В обязательном порядке назначается рентгенографическое исследование кистей для исключения сопутствующих патологий, к примеру, переломов. Также пациента направляют на УЗИ, чтобы исключить воспаления связок и суставов.

Александра Щербо:
При установлении диагноза обязательно необходимо провести диагностику с другими заболеваниями – травматическим поражением суставов, инфекционными поражениями суставов либо другими аутовоспалительными заболеваниями соединительной ткани. Лечение пациента происходит в команде с другими, смежными специалистами – от кардиолога до невролога.

Ревматоидный артрит. Что может спровоцировать заболевание, рассказал врач-8

Так как ревматоидный артрит – это хроническое заболевание, его лечение происходит на протяжении всей жизни. Основная цель терапии – достижение ремиссии.

Александра Щербо:
С целью терапии ревматоидного артрита назначаются базисные противовоспалительные препараты. Выбор препарата происходит только врачом-ревматологом, исходя из данных пациента. Вся терапия является строго индивидуальной.

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