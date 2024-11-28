Ревматоидный артрит. Что может спровоцировать заболевание, рассказал врач

С диагнозом ревматоидный артрит сталкивается более 2 % населения. Спровоцировать заболевания может наследственная предрасположенность, стрессы, инфекционные заболевания, также у курящих пациентов такой недуг встречается в 12 раз чаще.

Александра Щербо, врач-ревматолог клиники «Мерси»: Ревматоидный артрит – это хроническое системное воспалительное заболевание, которое характеризуется эрозивным артритом, системным воспалением внутренних органов. Ревматоидный артрит встречается во всех возрастных категориях, но чаще всего заболевают трудоспособные женщины от 40 до 50 лет.

Пациенты с таким диагнозом могут жаловаться на боли, припухлость мелких суставов, кистей, стоп. Также после состояния покоя более 30 минут может беспокоить скованность.

Александра Щербо:

Зачастую пациент может пожаловаться, что по утрам у него возникают трудности, чтобы сжать руку в кулак и выполнить минимальные бытовые функции. При появлении таких жалоб вы должны показаться на приеме врачу-ревматологу. На приеме проводим клинический осмотр. Осматриваем суставы, которые беспокоят. Для подтверждения диагноза мы используем лабораторные анализы на определение уровня сои, СРБ, ревматоидного фактора и других специфических анализов.