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«Каждый голос очень важен». Как работают пикеты по сбору подписей за потенциальных кандидатов в Президенты?

28 ноября 2024 08:11
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По всей стране проходят пикеты по сбору подписей в поддержку потенциальных кандидатов в Президенты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Инициативные группы, находясь в тесном контакте с населением, становятся также источником необходимой электоральной информации.

«Каждый голос очень важен». Как работают пикеты по сбору подписей за потенциальных кандидатов в Президенты?-2

В Гродно местом сбора подписей стала центральная зона крупного торгового центра. Люди активно интересуются пикетом – как старшее поколение, так и молодежь. Чтобы поддержать того или иного кандидата, достаточно иметь при себе документ, удостоверяющий личность. Продолжить предвыборную гонку претендент на президентский пост сможет, набрав не меньше 100 тысяч подписей.

«Каждый голос очень важен». Как работают пикеты по сбору подписей за потенциальных кандидатов в Президенты?-4

Выборы – это очень важно, и каждый голос очень важен. Нашу будущую Беларусь я вижу развивающейся. У нас и так появляется очень много новшеств, каких-то новых изменений, все движется стремительно.

«Каждый голос очень важен». Как работают пикеты по сбору подписей за потенциальных кандидатов в Президенты?-6

Самое главное в нашем обществе – это единство сохранить. И вот это разнообразие кандидатов как раз подчеркивает, что Беларусь – страна свободная.

Эта фаза электоральной кампании продлится до 6 декабря. После инициативные группы предоставят в ЦИК документы, необходимые для регистрации потенциальных кандидатов в Президенты. А уже с 1 января начнется предвыборная агитация.

# Выборы в Беларуси # Президентские выборы

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