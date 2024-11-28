«Каждый голос очень важен». Как работают пикеты по сбору подписей за потенциальных кандидатов в Президенты?
По всей стране проходят пикеты по сбору подписей в поддержку потенциальных кандидатов в Президенты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Инициативные группы, находясь в тесном контакте с населением, становятся также источником необходимой электоральной информации.
В Гродно местом сбора подписей стала центральная зона крупного торгового центра. Люди активно интересуются пикетом – как старшее поколение, так и молодежь. Чтобы поддержать того или иного кандидата, достаточно иметь при себе документ, удостоверяющий личность. Продолжить предвыборную гонку претендент на президентский пост сможет, набрав не меньше 100 тысяч подписей.
Выборы – это очень важно, и каждый голос очень важен. Нашу будущую Беларусь я вижу развивающейся. У нас и так появляется очень много новшеств, каких-то новых изменений, все движется стремительно.
Самое главное в нашем обществе – это единство сохранить. И вот это разнообразие кандидатов как раз подчеркивает, что Беларусь – страна свободная.
Эта фаза электоральной кампании продлится до 6 декабря. После инициативные группы предоставят в ЦИК документы, необходимые для регистрации потенциальных кандидатов в Президенты. А уже с 1 января начнется предвыборная агитация.