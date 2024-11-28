«Каждый голос очень важен». Как работают пикеты по сбору подписей за потенциальных кандидатов в Президенты?

По всей стране проходят пикеты по сбору подписей в поддержку потенциальных кандидатов в Президенты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Инициативные группы, находясь в тесном контакте с населением, становятся также источником необходимой электоральной информации.

В Гродно местом сбора подписей стала центральная зона крупного торгового центра. Люди активно интересуются пикетом – как старшее поколение, так и молодежь. Чтобы поддержать того или иного кандидата, достаточно иметь при себе документ, удостоверяющий личность. Продолжить предвыборную гонку претендент на президентский пост сможет, набрав не меньше 100 тысяч подписей.

Выборы – это очень важно, и каждый голос очень важен. Нашу будущую Беларусь я вижу развивающейся. У нас и так появляется очень много новшеств, каких-то новых изменений, все движется стремительно.