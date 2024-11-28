Как укрепить иммунитет в осенне-зимний период? Делимся полезными советами

Зима на пороге! То самое время года, когда риск подхватить простуду сильно возрастает. Холодный воздух, недостаток солнечного света и перепады температуры создают идеальные условия для размножения бактерий и вирусов. Поэтому очень важно готовить организм к смене сезона и укреплять иммунитет. Генетика, возраст, уровень стресса и образ жизни – все эти факторы играют важную роль. Но многое мы можем взять под контроль, начиная с самого главного: заботы о своем теле.

Александра Кожина:

Первое, что я добавила для себя, – я начала делать наконец-то ежедневную зарядку. Каждое утро начинается с разминки для того, чтобы взбодрить, пробудить организм. Плюс я начала добавлять продукты с витамином С, плюс добавила некоторые витамины, например, витамин D, и побольше прогулок, проветривание комнаты обязательно. И также питьевой режим стараюсь вернуть, потому что разленилась. Добавляю с лимонным соком.

Рацион – ключ к крепкому здоровью. Зимой особенно важно включать в рацион продукты, богатые витамином C: цитрусовые, киви, болгарский перец. Не забывайте и о цинке – он содержится в тыквенных семечках, морепродуктах и мясе. Для поддержания микрофлоры кишечника полезны кефир и йогурты. А вот от полуфабрикатов стоит отказаться.