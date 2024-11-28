Интерактивный калькулятор физического развития и питания ребенка, интеллектуальный промышленный робот и эндопротезы клапана сердца. Ярмарка инновационных разработок прошла в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Интерактивный калькулятор физического развития и питания ребенка, интеллектуальный промышленный робот и эндопротезы клапана сердца. Ярмарка инновационных разработок прошла в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Участие в ней приняли представители научных организаций, вузов и предприятий всей страны. Эта площадка – возможность не только представить свои разработки и поделиться опытом, но и найти инвесторов для своих проектов. Среди представленных работ – система первичной оценки состояния родимых пятен на основе искусственного интеллекта.
Дмитрий Горбач, заведующий отраслевой лабораторией медицинской техники научно технического центра «ЛЭМТ» БелОМО:
Известно, что злокачественные образования кожи, в том числе меланома, к сожалению, ведут к высокому проценту смертностей, поэтому крайне важна их ранняя диагностика до того, как они уже перешли в позднюю стадию. Существует целый ряд разработок во всем мире.
В Германии, России, Соединенных Штатах, в Беларуси даже были такие разработки. Мы разрабатываем свою систему, которая основывается на анализе новообразования кожи с помощью искусственного интеллекта.
Денис Коржицкий, первый заместитель председателя Государственного комитета по науке и технологиям Беларуси:
В дальнейшем эти разработки могут быть представлены на конкурсах инновационных проектов. Это конкурс «100 идей для Беларуси» и конкурс инновационных, который нашим комитетом организуется. Там уже будет представлена более широкая аудитория потенциальных потребителей.
Кроме того, будут эксперты более внимательно оценивать их разработки, выявлять какие-то недостатки, определять направления, где их можно использовать.
Такие мероприятия позволяют формировать и развивать связи между предприятиями, организациями, учреждениями науки и образования. А в последующем внедрять инновационные разработки в реальный сектор экономики.