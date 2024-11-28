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Ярмарка инновационных разработок прошла в Минске

28 ноября 2024 08:50
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Интерактивный калькулятор физического развития и питания ребенка, интеллектуальный промышленный робот и эндопротезы клапана сердца. Ярмарка инновационных разработок прошла в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ярмарка инновационных разработок прошла в Минске-2

Участие в ней приняли представители научных организаций, вузов и предприятий всей страны. Эта площадка – возможность не только представить свои разработки и поделиться опытом, но и найти инвесторов для своих проектов. Среди представленных работ – система первичной оценки состояния родимых пятен на основе искусственного интеллекта.

Ярмарка инновационных разработок прошла в Минске-4

Дмитрий Горбач, заведующий отраслевой лабораторией медицинской техники научно технического центра «ЛЭМТ» БелОМО:
Известно, что злокачественные образования кожи, в том числе меланома, к сожалению, ведут к высокому проценту смертностей, поэтому крайне важна их ранняя диагностика до того, как они уже перешли в позднюю стадию. Существует целый ряд разработок во всем мире. 

В Германии, России, Соединенных Штатах, в Беларуси даже были такие разработки. Мы разрабатываем свою систему, которая основывается на анализе новообразования кожи с помощью искусственного интеллекта.

Ярмарка инновационных разработок прошла в Минске-6

Денис Коржицкий, первый заместитель председателя Государственного комитета по науке и технологиям Беларуси:
В дальнейшем эти разработки могут быть представлены на конкурсах инновационных проектов. Это конкурс «100 идей для Беларуси» и конкурс инновационных, который нашим комитетом организуется. Там уже будет представлена более широкая аудитория потенциальных потребителей. 

Кроме того, будут эксперты более внимательно оценивать их разработки, выявлять какие-то недостатки, определять направления, где их можно использовать.

Такие мероприятия позволяют формировать и развивать связи между предприятиями, организациями, учреждениями науки и образования. А в последующем внедрять инновационные разработки в реальный сектор экономики.

# Информационные технологии # Денис Коржицкий

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