«Снижение почти 37%». Сколько автомобилистов Беларуси за год отказались от прохождения техосмотра?

Новости Беларуси. В новый год – с новыми правилами. Речь пойдет об автовладельцах, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Новый вариант так называемого дорожного сбора. Две главные новации: налог отвязали от техосмотра, но платить его будут все без исключения владельцы машин.
В новый год – с новыми правилами. Что изменится для водителей Беларуси?
Основная претензия водителей – сумма за допуск к дорожному движению. Без уплаты этого сбора машина попросту не пройдет техосмотр. Вот и выходит, что многие автовладельцы стали игнорировать проверку машины. Ежегодный спад количества выданных разрешений – более 10 %.
Что будет, если не заплатить дорожный налог вовремя? Рассказывает специалист
Михаил Ващило, начальник управления гостехосмотра УП «Белтехосмотр»:
Если сравнивать 2020 год и аналогичный период 2019 года, то за 2019 год в целом было выдано миллион практически 100 тысяч разрешений за 12 месяцев, что было по отношению к 2018 году снижением на 7,5 %. Это было самое низкое снижение, потому что практически ежегодно снижение у нас составляет с 2014 года более 10 %. На данный момент выдано 730 тысяч разрешений – на 400 тысяч меньше, снижение почти 37 %.