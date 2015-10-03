Витебская область: региональные «Дожинки-2015» отмечают 3 октября в Толочине

Новости Беларуси. Витебские аграрии впервые за последние десятилетия заявляют о готовности поставлять зерно на экспорт. Небывалый урожай собран в регионе. И сегодня те, чьим трудом это достигнуто, стали главными героями «Дожинок». Областной праздник принимал Толочин. Город буквально преобразился: благоустроены улицы, реконструирована больница, библиотека и Центр культуры. Чтобы попасть на праздник вовремя, рано проснуться пришлось съёмочной группе программы Новости «24 часа» на СТВ.

На часах – 4 утра. Впрочем, в семье Катовичей ранний подъем – скорее правило, нежели исключение. Особенно привычен такой график во время уборочной страды.

Андрей Катович, комбайнер сельхозпредприятия «Клевцы»:

Подъем в деревне везде так. Деревня есть деревня – не выспишься.

Зато с хлебом будешь. В этой простой истине каждый год убеждается Андрей Валентинович. Комбайнер едва ли не с 40-летним стажем в этом сезоне намолотил больше 2 тысяч 200 тонн зерна. Потому и едет в очередной раз на «Дожинки». Всего на уборке в Витебской области 524 экипажа преодолели тысячный намолот.

В Толочине лучшие труженики собирают аплодисменты, крепкие рукопожатия, улыбки и ценные подарки.

Домико Надирашвили, директор сельхозпредприятия «Ольговское»:

Сегодня в этой торжественной обстановке нам очень приятно представлять четырех человек нашего хозяйства и, в том числе, наше хозяйство стало победителем – лучший инженер области.

Вячеслав Криштафович, директор сельскохозяйственного предприятия «Хотилы-АГРО»:

Хозяйство сработало лучше всего за всю историю существования. Дали плюс к прошлому году 5 тысяч тонн.

В целом аграрии Витебщины намолотили в этом году рекордный урожай зерна – свыше 1 миллиона 440 тысяч тонн. Потому и дожинковский каравай весомый – почти 150 килограммов! Не подвела и техника, от которой тоже в немалой степени зависел результат.

Анастасия Бут, СТВ:

Это первый трактор, который отправили на экспорт из Советского Союза. С ним можно познакомиться на областной выставке-ярмарке «Дожинки-2015» в Толочине, также как и с современной белорусской техникой, которая работает на полях по всему миру.

Владимир Андрейченко, председатель Палаты Представителей Национального собрания Республики Беларусь:

Конечно, на этот урожай работали многие поколения, на этот урожай работала вся наша страна. И промышленные предприятия, и наука большой вклад внесла. Поэтому радует, что мы движемся вперед. 15-20 лет тому назад мы же покупали это все. Мы покупали продовольственную пшеницу еще в 1994 году в Чехии для производства хлеба. На сегодняшний день мы до 7 миллиардов долларов сельхозпродукции продаем за пределы Республики Беларусь.

Немало подарков к «Дожинкам» преподнесли организаторы выставки-ярмарки хозяевам праздника. В районной больнице отремонтировали рентгенологическое отделение и оснастили его новым оборудованием. Модернизировали здание стационара.

Александр Вишневский, главный врач Толочинской центральной районной больницы:

Мы, благодаря этому, смогли открыть и межрайонное отделение гемодиализа, для которого нам централизованно поставлено оборудование. Теперь пациенты могут получать эту помощь, необходимую для жизни, на месте.

Сегодня открыли и здание новой районной библиотеки и реконструированного Центра культуры. Юные спортсмены испытали на прочность искусственное покрытие на первой такого рода спортплощадке в городе. В изменившемся до неузнаваемости городском сквере появилась аллея Почетных граждан Толочинщины, беседка для влюбленных и долгожданный фонтан.