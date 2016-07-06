Новости Беларуси. Водителям представили варианты объезда закрытого участка улицы Клары Цеткин. Так, при движении в центральную часть города рекомендуется ехать по Домашевскому переулку, улице Либкнехта, 2 переулку Розы Люксембург с выездом на проспект Дзержинского. Возвращаться лучше всего по улице Богдановича, проспектам Машерова и Победителей.

Улицу Короля на участке от Немиги до Кальварийской не рекомендуют использовать для транзитного движения. Там ведутся работы по строительству новой линии метрополитена.

Также стоит обратить внимание на то, что на улице Короля установлены дорожные знаки «Остановка запрещена». Там работает крупногабаритная техника.

ГАИ предупреждает: припаркованные с нарушениями машины в районе улицы Клары Цеткин будут незамедлительно эвакуировать.

Изменения движения будет действовать до октября 2016 года, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.