Новости Беларуси. Стал известен график работы мобильных датчиков автоматической фиксации нарушений скоростного режима в июле. Так, с 07.00 до 20.00 на проспекте Независимости 156, датчики разместят с 7 июля по следующим датам: 8, 9, 12, 14, 16, 19, 21, 23, 26, 28, 30. В такое же время на пересечении проспекта Независимости и улицы Рогачевской – с 8 июля.

Камеры будут фиксировать нарушения 7, 10, 11, 13, 15, 17, 18, 20, 22, 24, 25, 27, 29 и 31 июля. На обоих участках проезжей части ограничение скорости 80 км/ч, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.