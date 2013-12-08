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Республиканский турнир юных математиков стартовал в Минске

08 декабря 2013 14:57
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Новости Беларуси. Интеллектуальные поединки. В столице стартовал юбилейный пятнадцатый Республиканский турнир юных математиков. За звание лучших будут сражаться 15 команд. 14 из них представляют Беларусь, одна - из Санкт-Петербурга. Им предстоит  решить сложные задачи и оспорить варианты соперников. Поэтому ребята должны продемонстрировать не только математические способности, но и безупречное ораторское мастерство.

Лучших определит жюри. Команда-победитель математических «боев» представит нашу страну на международном турнире в Германии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Борис Задворный, заместитель декана факультета прикладной математики и информатики БГУ:
Этот турнир - одно из наиболее сложных, серьезных математических соревнований в республике, да и вообще во всем мире. С помощью таких соревнований ищем, готовим, тренируем, воспитываем нашу молодежь. Ищем талантливую молодежь.

Елизавета Манжулина, ученица средней школы №41 Минска:
Мы учимся не просто решать задачи, мы учимся работать в команде, что очень важно в современном мире.  Мы учимся цивилизовано отстаивать свою точку зрения.

Иван Климук, ученик гимназии №13 Минска:
Сегодня прошел наш первый бой. Мы его выиграли. Правда, не чисто, но все равно довольны, потому что мы сделали все, что смогли.

 

# общество # Образование в Беларуси

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