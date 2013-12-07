В Минской области волонтеры навещают ветеранов войны, пока те живы

. Накануне международного Дня волонтеров в Минской области проходят благотворительные акции. По традиции молодежь посетит ветеранов, пенсионеров и одиноких людей, чтобы оказать поддержку. Притом не только делом, но и словом. Традиционно, в списке полезных дел – уборка квартир, поход в магазины, аптеки и обязательно разговор за чашкой чая.

К Ильи Шидловскому молодежь забегает как только есть свободная минутка, при этом чаще – чтобы поговорить. По дому Илья Ильич старается делать все сам. Для волонтеров он не только уважаемый учитель, но и настоящий друг.

Илья Шидловский, житель агрогородка Вывери, Молодечненского района:

На все праздники они ко мне заходят и перед праздниками. Интересуются, нужно ли чем-нибудь помочь, убрать. Но я обычно это сам все делаю, иногда что-то помогут. Попью чаю с ними.

Анастасия Литвинкович, волонтёр:

В нашей деревне осталось только два ветерана, мы им помогаем. В деревне Загорское тоже есть ветераны. Им приятно, когда к ним приходят, о них заботяться и никто их не забывает.

Бескорыстно, бесплатно и от чистого сердца. Волонтеры не против протянуть руку помощи любому. В ответ же готовы принимать улыбки и слезы радости, сообщили в программе "Минщина" на СТВ.