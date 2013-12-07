Фантастика! Муж и жена вместе уже 80 лет! В чем секрет долгой семейной жизни?

Ей 98, ему 102 и в браке эта пара уже 81 год, дольше, чем кто-либо другой в Америке. Джон и Энн Бетар поженились 25 ноября 1932 года. Этому предшествовал дерзкий побег из родительского дома в Нью-Йорк. Отец Энн хотел выдать дочь за человека, который на 20 лет старше. Сейчас супруги с улыбкой вспоминают, как родители негодовали из-за их поступка, и как тетя Энн утешала отца Джона, утверждая, что брак беглецов долго не продержится. В чем же секрет столь долгой семейной жизни? Главный секрет – взаимопонимание, несмотря на различие, – считает семья Бетар.

Джон Бетар, в браке 80 лет:

Просто умение ценить то, что имеешь, что делаешь...

Энн Бетар, супруга Джона:

Думайте немного о том, что вы делаете, если вы видите, что это не правильно – попробуйте исправить, если не получается – все равно продолжайте это делать.

Джон Бетар:

Главное – приготовление пищи, она меня кормит. Это наш единственный рецепт.

В год, когда Энн и Джон поженились, мир еще не знал Кинг Конга. Будущий президент Джон Кеннеди ходил в школу, в Штатах в самом разгаре была великая депрессия. Пара говорит, что в свою первую годовщину свадьбы радовались тому, что у них хотя бы была еда.

Джон Бетар:

Я торговал фруктами и у нас было много овощей, выживали на них.

Из торговца овощами, Джон вырос в успешного бакалейщика, а потом стал риелтором.

Энн Бетар:

Брак это вам не ванильные «ути-пуси», особенно на протяжении 80-ти лет. Учишься принимать образ жизни другого человека, с чем он согласен, а с чем нет. Разногласия в отношении детей, как их воспитывать. Дети – это главное.

Ударов судьбы было немало. За последние 15 лет пара потеряла дочь и сына – они умерли от рака.

Сейчас у супругов Бетар 14 внуков и 16 правнуков. Но чтобы ни произошло, Бетары всегда крепко держатся за руки. Имея за плечами 80-летие совместной жизни. Вот, что они советуют современной молодежи:

Энн Бетар:

Они ждут друг от друга чудес, вот я хочу так и так, но так не получиться, не работает это. Мы все разные, даже дети наши разные. Узнайте, что больше всего интересует другого человека и учитесь считаться с этим.