Циклон «Ксавьер» покидает Беларусь, но со вторника 10 декабря ожидаются похолодания

Новости Беларуси. Сложные погодные условия снова прогнозируют синоптики. «Ксавьер», вызвавший снегопады в последние дни, покидает территорию Беларуси, но уже завтра к нам придёт новый циклон. Он будет не таким мощным, но погоду испортит, особенно в юго-западных регионах страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Дмитрий Рябов, начальник службы гидрометеорологических прогнозов Республиканского гидрометеорологического центра:

В понедельник ожидается на большей части территории снег, а по Брестской области снег с дождем. Также по юго-западу ожидается порывистый ветер с порывами до 15-17 метров в секунду. Там же прогнозируется метель, слабый гололед, на дорогах снежные заносы. Этот циклон быстрой уйдет на Украину. Но, к сожалению, начиная со вторника с полем повышенного атмосферного давления ожидается понижение температуры воздуха. И уже ночью - 6°Ϲ - 12°Ϲ, при прояснениях до - 15°Ϲ - 18°Ϲ. И дневная температура -2°Ϲ - 8°Ϲ.

Тем временем, коммунальщики убирают последствия снегопадов. В ГАИ в этой связи просят водителей не оставлять автомобили на краю проезжей части, чтобы не мешать работе снегоуборочной техники. На улицы столицы вышли около 700 спецмашин и столько же уборщиков. Только за сутки из города вывезено почти пять тысяч кубометров снега.

Виктор Гесть, диспетчер ГПО «Горремавтодор Мингорисполкома»:

Для обработки улично-дорожной сети города было израсходовано 640 тонн соли и 1700 м³ песчано-соляной смеси. Техника и уборщики территории в выходные дни также работают в усиленном режиме.