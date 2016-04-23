Республиканский субботник: в Минске Президент бетонировал перекрытия, а в Витебске устроили студенческий БУНТ

Субботник 23 апреля в стране! Как говорится, начни с себя! Так вот, тележурналисты накануне значимой даты – 75-летия начала Великой Отечественной – приводили в порядок памятники героям этой войны. Мостик между прошлым и будущим возводил и Президент Лукашенко, он трудился он на стадионе «Динамо», который реконструируется в Минске. И это будет совершенно новый спортивный комплекс, но в исторической упаковке. Подробности трудовой субботы из разных точек страны – в репортаже наших корреспондентов.

Пока соседки обсуждают последние новости, вскапывая грядки, сильной половине не до сплетен. Не отстает и эта дружная троица. Коммунальщики помогли с инвентарем – рабочие руки нашлись быстро. Марафет во дворе здесь наводили всем домом.

От самого маленького белоруса до госуправленца. На территории будущего музейного квартала в Минске трудился глава Администрации Президента Александр Косинец. Свой деловой костюм на рабочий сменил 23 апреля и премьер-министр Андрей Кобяков. Вместе со своей командой глава Правительства высаживал деревья в Логойском районе.

Андрей Кобяков, премьер-министр Республики Беларусь:

Помимо того, что я получаю удовольствие, что в данный момент нахожусь в лесу и занимаюсь простым физическим трудом, плюс ко всему чувствую, что это на пользу всем гражданам, в том числе мне лично.

В целом, трудовая суббота объединила 23 апреля миллионы белорусов по всей стране.

Легендарный «Динамо». Какие спортивные страсти здесь кипели. Сегодня стадион больше напоминает бурлящий строительный котел. На объекте трудится несколько сотен рабочих. Главная спортивная арена страны готовится перевернуть новую страницу своей истории.

Вместо рекордов спортивных – рекорды строительные. На площадке будущих побед легкоатлеты вооружились не дисками и копьями, а арматурой и грунтовкой.

Василиса Марзалюк, многократный призер чемпионатов мира и Европы по вольной борьбе:

Субботник – очень хорошая традиция, нужно ее дальше поддерживать. И любому белорусу было бы приятно участвовать в таком мероприятии.

К большой стройке в центре столицы присоединился и глава государства. Бригада № 1 отвечала за бетонирование монолитных перекрытий.

Реконструкцию стадиона планируют завершить к концу 2017 года. Обновленный комплекс будет рассчитан на 20 тысяч посетителей и сможет принимать соревнования любого уровня.

На республиканском субботнике страна заработала почти 67 миллиардов рублей. Деньги направят на строительство Гомельской областной детской клинической больницы. Также по традиции часть средств уйдет на подготовку оздоровительных центров и детских лагерей.

А вот студенты Витебского медуниверситета и вовсе устроили БУНТ, он же – большая уборка нашей территории. С «бунтарями» заодно и преподаватели. В общем, прогульщиков не было.

Студенты Витебского государственного медицинского университета:

Субботник нас объединил, так получилось. На самом деле здесь много ребят разных, с ними очень весело.

Это, несомненно, стирает грань между преподавателями и студентами. Здесь работа объединяет нас всех.

Микрофоны на грабли сменили журналисты. Телевизионщики приводили в порядок столичный сквер Марата Казея. Доверили ведущим и корреспондентам еще одну важную миссию – наводить лоск в ангаре с военной техникой на «Линии Сталина». И даже здесь в пыли журналисты смогли откопать интересные детали.

Алексей Мартиненок, экономический обозреватель телеканала СТВ:

Мало того, что мы добрым делом помогли, еще и сами тоже много чего нового узнали и вспомнили. Вот этот танк, сам помню, на парадах один из первых идет.

Олег Степанюк, ведущий телеканала СТВ:

Пахнет маслом, порохом и пылью. Надо поработать немножко.

Такие мы – белорусы – любим все делать толокой. Как когда-то наши предки вместе сеяли, косили, строили, так и сегодня: на субботник? Не вопрос! И пусть скептики скажут, мол, пережитки прошлого. А ведь в этой самой толоке мы сплачиваемся, объединяемся, а так не только работать, но и жить веселее.