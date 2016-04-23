Байкер Тася и «шепот железяк»: как в Минске открыли мотосезон

Начали программу с субботника, а всенародный трудовой порыв дополнен сегодня «всемотоциклетным» слетом. Полторы тысячи байкеров из Беларуси, России, Прибалтики и стран Западной Европы собрались в Минске не только ради собственной потехи. И уже не в первый раз. Любят Беларусь и не однажды приезжали сюда мотоциклисты. С места событий о сегодняшнем слете байкеров Максим Слиж.

Тася за штурвалом байка более 20 лет. Открывала свой водительский стаж «рыжая леди» еще на советской «Яве». Сегодня ее железный друг изрядно прибавил в мускулатуре. Но главный принцип остался прежним.

Тася, байкер:

Мотоцикл – это не игрушка. То есть, покупая мотоцикл, нужно осознавать всю серьезность этого транспорта. Это как ребенок, его просто надо любить, и он тогда отвечает тем же.

Среди байкеров, которые 23 апреля собрались у Кургана Славы, мотоледи почти треть. Уважают их брутальные ребята и в первую очередь за смелость. А вот Беларусь мотолюбители ценят за то, что она такая.

Артур, байкер (Эстония):

Мы в Беларуси не первый раз, очень любим эту страну, будем приезжать к вам. Люди хорошие. Первый раз привез финнов – они просто в шоке.

Александр в костюме жирафа делится улыбками и настроением. Байкер вместе с друзьями колесит по всей стране не первый год и старается помогать тем, кому так не хватает сердечного тепла.

Александр, байкер:

Мы очень много посещаем детские дома, детские деревни, в Боровлянах онкологических детей навещаем. Позитив, который там вызывает у детей, я лично решил перенести это на дорогу, чтобы людям было веселее.

Растянулся пелотон за городом на несколько километров. Встречные машины ближним светом фар подмигивают, а люди эмоций не стесняются.

Столица встречает байкеров широкими проспектами и солнышком. А прохожие глаз отвести не могут. Снимают, фотографируют.

Финишная точка – площадка у Дворца спорта. Здесь байкеры не только потрогать их мотоциклы разрешают. Делятся со всеми и настроением, и историей.

Рык моторов байкеры называют шепотом, а своих мускулистых друзей ласково – железяками. Вот этих железяк 23 апреля в Минске собралось аж полторы тысячи на любой вкус и цвет.

Здесь и рок-н-ролл, и трюки на мотоциклах, и обширная программа развлекательная, и самое главное – дружба. Ведь выглядят сурово эти ребята только снаружи.