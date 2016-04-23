От министров до артистов: белорусы обсуждают Послание Президента – какие темы считают ключевыми?

От героев белорусского субботника – к известным личностям планетарного масштаба. Знаменитый американский журнал «Time» опубликовал на этой неделе список самых влиятельных людей планеты. Это ежегодная традиция. Там и политики, и бизнесмены, и кумиры публики. Около 30 персон отнесены в раздел «лидеры»: это главы крупнейших государств и международных организаций. Причем рейтинг влиятельности выстроен не в зависимости от масштабов, от размеров страны. Это всемирное голосование, организованное авторитетным изданием.

Нет, к примеру, в списке главы ООН или президентов многих ведущих стран мира. Даже Путин отодвинут на 29-ое место. И, кстати говоря, этот рейтинг всегда ждут, его активно обсуждают. Но в России в этом году как-то замяли обсуждение, поскольку Путина отодвинули с первого прошлогоднего места на 29-ое. И, кстати говоря, он - единственный лидер постсоветской страны, который попал в этот топовый список. Нет там, например, ни Назарбаева, хотя, казалось бы, большая страна и он такой уже политик с большой историей. Нет Порошенко, который находится в центре конфликтных политический событий. Но конфликт – это еще не значит влиятельность.

Так вот, № 1 в этот раз – директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристин Лагард. Она признана самым влиятельным человеком мира. И Президент Лукашенко в обращении к народу и Парламенту на этой неделе особо отметил сотрудничество с МВФ. Не зря, конечно.

Теперь о том, к чему вся эта информация, казалось бы, не имеющая прямого отношения к Беларуси. Давайте вспомним несколько встреч и переговоров последнего времени, и все встанет на свои места.

С самой влиятельной персоной, Кристин Лагард, Президент Беларуси разговаривал в Нью-Йорке на саммите ООН несколько месяцев назад и преподнес ей букет цветов. Чуть ранее мужскую галантность белорусский лидер продемонстрировал во Дворце Независимости в Минске, принимая канцлера Германии Ангелу Меркель – она, кстати говоря, третья по влиятельности в списке. И в компании с ней прибыл президент Франции Олланд (он тоже один из влиятельнейших людей). Далее из топового списка: Владимир Путин – постоянный визави Александра Лукашенко. Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин, посетивший Беларусь и принявший в Пекине Александра Григорьевича. И, наконец, недавняя важная встреча с еще одним человеком из списка журнала «Time» – президентом Турции Эрдоганом.

Самые влиятельные люди мира интересуются Беларусью и считают важным встретиться с Президентом страны. Без объяснений это уже говорит о многом. И диктуется не только внешней политикой Беларуси и не только яркой личностью Лукашенко, но также достижениями и амбициозными планами страны, в ряду которых, например, атомная электростанция. Никто не будет спорить, что это важное достижение. Выход в космос – не только достижение, но и перспектива. Коммуникационный сервис Viber, если угодно, и, конечно же, успешное миротворчество.

А что же дальше? Какие ориентиры в непростое экономическое (да и политическое) время у Беларуси? Концептуально об этом высказался Президент Лукашенко, обращаясь с ежегодным Посланием к народу и Парламенту на минувшей неделе. Тему продолжит Евгений Пустовой.

Послание – как красная дорожка для страны. Во властных кабинетах с высокими потолками ждут инструкций к действию, а миллионы белорусов – ясного посыла на ближайшие месяцы.

Константин Сумар, член Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь:

После каждого такого события немножечко кадры по-другому начинали оценивать свою работу, давали оценку своему результату. Не секрет, что не всегда в том или ином направлении все было нормально. Как раз этот штуршок очень полезен. И для всех тех, кто работает, дает определенный стимул для улучшения своей работы, для эффективной работы.

Эти стены помнят еще Лукашенко-депутата. Искренние речи и смелые заявления председателя антикоррупционной комиссии Верховного Совета. Лукашенко-Президент традициям верен. С трибун Овального зала глава государства всегда открыто и четко говорит о планах и делах на грядущий год.

Это послание юбилейное, двадцатое. А предваряла его рутинная работа.

Интерьер Овального зала консервативен: неизменный атрибут – люстра-звезда. А на ней – более полутысячи лампочек. А весит она как первые белорусские «БелАЗы» – около 50 тонн. Поэтому подготовка к важному политическому событию начиналась с проверки крепления этой люстры.

Анатолий Ярмоленко – желанный сябар во многих странах мира. Но даже после самых успешных гастролей голос Беларуси всегда стремился домой, как те журавли, о которых он поет.

Анатолий Ярмоленко, народный артист Беларуси:

Первый раз в конце 80-х, в 90-х годах поехал в Америку, у меня были такие глаза. Сейчас езжу уже в год почти три раза, каждый год. То фестивали, то концерты. Я вижу, что мы во многом, даже есть какие-то вещи, по которым мы догнали и перегнали.

О любви к родному, обращаясь к белорусскому народу и депутатам, говорил и Президент. Александр Лукашенко подчеркнул важность приверженности к своему: от культурного наследия до наших денег.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Требуется активизировать процесс дедолларизации экономики. В этом плане немало сделано. Когда население доверяет своей валюте, хранит в ней сбережения, оно поддерживает национальную экономику. Уже многое сделано для сокращения использования иностранной валюты в расчетах на территории страны. Банками созданы привлекательные условия, позволяющие населению получать по своим вкладам реальный доход в рублях. Однако дедолларизация невозможна без изменения сознания, психологии людей, привыкших все считать в «условных единицах».

Но пока белорусы по-прежнему в своих кошельках копят купюры с изображениями заморских политиков. Сейчас не лучшая ситуация для этого.

Актуальным проблемам экономики президент отвел половину своего выступления в Овальном зале. Вот самые яркие цитаты.

Александр Лукашенко:

Мы не будем мальчиками на побегушках. Мы самостоятельное, суверенное государство.

Происходит оптимизация, высвобождается энное количество работников, то этих людей руководители должны взять за руку, перевести через дорогу и трудоустроить.

Многодетные семьи, родив троих-четверых, говорят: «Это Лукашенко дети, пусть он ими занимается». Нет, дорогие мои.

Главное – уплати налоги. И можешь спокойно спать, можешь не спать. Это твое право.

Долгосрочную программу Александр Лукашенко оставил для Всебелорусского послания. А вот перспективы на год разложил по пунктам.

Александр Лукашенко:

Разговор у нас будет о целях ближайшей перспективы и конкретных задачах на нынешний год. Я придаю ему, как и вы, особое значение по многим причинам. Но в первую очередь из-за того, что с него начинается новый пятилетний этап развития. Он должен стать переломным в преодолении негативных тенденций в экономической сфере. Нельзя забывать, что в последние 2-3 года мы темпы развития в экономике замедлили. И хотя основную роль в этом сыграли внешние факторы, тем не менее надо признать и свои недоработки.

Основа – недавний Указ № 78. Ее опоры – 10 пунктов. Себестоимость снизить на четверть. Резервы есть. На глубину залегания углеводородов копать не надо. Цены-то на них для белорусских предприятий значительно меньше, чем для западных конкурентов, а вот наша продукция дороже их аналогов. Может, это от импортной зависимости и наверняка опасной любви к «серым» схемам ее поставки.

Александр Лукашенко:

Некоторые компании закупали за рубежом продукцию, затем проводили ее через свои дочерние фирмы, продавали белорусским предприятиям в 2, 3, а то и в 5 раз дороже, и снова деньги выводили в офшоры или на подконтрольные компании за пределами страны. От такой предприимчивости двойной ущерб. С одной стороны, у предприятий из-за этого значительно возрастает себестоимость продукции и снижаются доходы. А с другой, из-за ухода от налогов, вывода капиталов за рубеж страдает государственный бюджет и экономика в целом.

Сразу несколько громких разоблачений в аграрной сфере. Благодатную почву засевали недобросовестные производители удобрений из Бреста и Гродно. Главный аудитор страны даже на Послание Президента пришел с весомой служебной папкой. Не исключено – и с новыми уголовными делами. Хотя времени на откровенные разговоры не было, но некоторую завесу тайны журналистам «Картины мира» Леонид Анфимов приоткрыл.

Леонид Анфимов, председатель Комитета государственного контроля Республики Беларусь:

Особое внимание обращаем на то, как решаются социальные вопросы граждан и прежде всего по своевременности выплаты заработной платы. И, поднимая этот пласт проблем, обращаем внимание именно на ту составляющую, за которыми стоят судьбы людей. Именно заработная плата. Если человеку не заплатили заработную плату, я не знаю, с каким настроением он пойдет на работу завтра. Поэтому, конечно, это в поле зрения Комитета будет находиться постоянно.

Экономические эксперты агитируют Правительство оптимизировать затраты, зарплаты и штат сотрудников. Но открытых заявлений не было. Александр Лукашенко первым во всеуслышание озвучивает то, о чем говорят на кухнях.

Александр Лукашенко:

Если вдруг на МАЗе, БелАЗе, МТЗ или других предприятиях происходит оптимизация, высвобождается энное количество работников, то этих людей руководители должны взять за руку, перевести через дорогу и трудоустроить вместе с местными органами власти на новом рабочем месте, а не выкидывать на улицу. Я это говорю не в первый раз, но спрос за это в этом году будет жестокий. Чтобы потом обид не было, чтобы люди каждое утро имели возможность пойти на работу, честно вложить свой труд, получить зарплату, прокормить свою семью. Вот единственное требование.

Коротко, но емко – журналистский идеал телевизионного языка. Это Послание Лукашенко побило рекорд лаконичности. Полутора часов хватило на обсуждение всех ключевых моментов.

Так же эффективно должны в 2016 году работать белорусы. А пока же в портфеле Всемирного банка для Беларуси около миллиарда долларов. Но 600 миллионов до сих пор там лежат.

Не освоена и кредитная линия от китайских партнеров. Увядают грандиозные идеи Индустриального парка. А ведь в 2016 году Беларусь ждет 1,5 миллиарда инвестиций.

Анатолий Лис, председатель Брестского областного исполнительного комитета:

Реальный сектор экономики старается выполнить показатели не только ради показателей, а для того, чтобы нарастить объемы производства, чтобы сегодня рентабельность была повыше. И самое главное – это занятость людей, рабочие места, заработная плата. Над этим и работаем. С Евросоюзом начинаем более активно работать. Поэтому считаю, что нормальные условия сегодня создаются в стране для того, чтобы работать. Но напряженная ситуация.

Задача Правительству – бюрократические препоны убрать как Берлинскую стену, а систему кредитования проектов сделать такой же привлекательной для инвесторов, как Китайская стена – для туристов. Губернаторам – создавать рабочие места, цифра озвучена – ежегодно по 50 тысяч. Способствовать самозанятости населения и помогать ИП из предпринимательских штанишек расти до делового дресс-кода среднего и крупного бизнеса. Но честности ждут и от людей дела, невзирая на высоту их полета.

Александр Лукашенко:

Главное – уплати налоги. И можешь спокойно спать, можешь не спать. Это твое право. Но только отдай то, что ты должен отдать государству. Как и во всем мире. И не надо, как мне некоторые говорят: ах, кого-то там задержали, арестовали. Завтра вроде бы придут за другими. Ну, конечно, придут, если вы будете так работать, если вы будете обдирать государство и не платить налоги. Вот я единственное, что требую. Покажите еще один факт, за исключением уплаты налогов, по причине которого задержан хоть один предприниматель или бизнесмен. Положите на стол такие факты. Их нет.

Импортозамещение и диверсификация не сходят из уст управленцев, чиновников и журналистов. Но первым эти слова произнес Президент. Тогда у белорусской «молочки» и машиностроения на восточном направлении шло все как по маслу. На этом Послании Александр Лукашенко четко ориентирует всех на «экономику знаний». Новую экономическую формацию. Если не особо есть, что из недр доставать, тогда тем более не стоит и таланты туда зарывать.

Александр Лукашенко:

Главное состоит в том, что, как модно говорить, тренд сегодня в экономике совершенно иной. Главное богатство сегодня, завтра – это мозги, наука, инновации, а не то, что Господь положил в землю. От этого многие страны уходят. И уже ушли. Потому что создается продукт будущего, продукт, в который заложили мозги и передовые технологии, – это продукт с высочайшей добавленной стоимостью. И мы кое-где и кое-какие продукты подобные делать научились.

Владислав Щепов, заместитель председателя Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь по экономической политике:

Рецепты, конечно, известны, но здесь нужна эффективная долговременная работа и стратегия. Это и финансирование науки и образования в довольно большом проценте от валового внутреннего продукта, это и поддержка научных школ, нашей Академии наук, поддержка инновационной инфраструктуры.

Экономика знаний начинается с инноваций в образовании. Но в руках профессуры даже ведущих ВУЗов страны все еще пожелтевшие от времени конспекты.

Ольга Бодакова в Академию управления пришла 18 лет назад. За это время студент стала доцентом. Ее поколение – новая формация в образовании.

Ольга Бодакова, доцент Академии управления при Президенте Республики Беларусь:

Практически отказались уже от бумажных лекций, поэтому в связи с развитием информационных технологий все лекции у нас проходят с помощью мультимедийной техники.

Каким должно быть лицо у высшей школы Беларуси, преподаватели Академии управления демонстрируют наглядно.

Сергей Апанасевич, заведующий кафедрой Академии управления при Президенте Республики Беларусь:

Это площадка, где мы проводим как учебные судебные заседания, так и реальные судебные процессы. Мы тесно взаимодействуем с судами.

Инновации и практика, подкрепляющая теорию. Пока это отдельные экземпляры образовательных подходов. Но они должны пойти в тираж.

Сергей Апанасевич, заведующий кафедрой Академии управления при Президенте Республики Беларусь:

Наши студенты, изучив ключевые отрасли права, имеют возможность свои знания уже применить на практике.

Министр образования держит стиль во всем, а поэтому и следит за последними тенденциями обучения студентов. Беларусь на пороге вступления в Болонский процесс.

Михаил Журавков, министр образования Республики Беларусь:

Свое, конечно, классическое фундаментальное образование, как я не раз говорил, мы будем сохранять, но обязательно учитывать лучший опыт из Европы, из других стран. Почему бы и нет. Это не повредит, а наоборот будет только на руку нам. В Брюсселе при разработке стратегии европейского образования на ближайшее время они подчеркнули с трибуны, что они взяли опыт даже Беларуси.

Новые апробации еще ждут тесты, а реформе системы образования оценки выставят на августовском педсовете. Не исключено, до этого президент будет вызывать на ковер министра и его подопечных. В общеобразовательную европейскую «реку» белорусы с головой нырять не будут. Александра Лукашенко, учителя и отца троих сыновей, заботят более глубинные процессы.

Уинстон Черчилль не ошибался, говоря, что школьные учителя обладают властью, о которой премьер-министры могут только мечтать. Белорусский Президент привык не только констатировать процессы, но и влиять на них.

Александр Лукашенко:

Надо сделать все, чтобы воспитать, родить, если хотите, нового учителя. Родить новых – это долго. Поэтому рожать будем, переделывая старые учительства. Относительно старые. Надо всколыхнуть наше учительство, надо заставить учителя, как прежде, работать с семьей, с учениками, как это было в наше время, когда учитель такое же время, как в школе, был в семье своего ученика. Давайте посмотрим, так ли это сегодня. И сколько вы встречались с учителями своих детей у себя дома, интересовались ли они этим, живет ли учитель проблемами ученика? Нет. Поэтому это наша главная задача.

А эту болезненную проблему Беларусь успешно пережила. В стране 10 лет назад была принята программа о демографической безопасности. Ее результаты можно сравнить с олимпийским «золотом» в гонке за жизнь.

Александр Лукашенко:

В 2015 году уровень рождаемости практически сравнялся с уровнем смертности, родилось почти 120 тысяч детишек. И такой рождаемости не было больше 20 лет. За 10 лет младенческая смертность снизилась почти в 3 раза. По этому показателю Беларусь вышла на самые передовые позиции в мире. Это самое главное наше достояние, когда женщина рожает и полностью уверена в том, что она родит и этот ребенок будет здоровым.

Младенческая смертность практически на нулевом пороге. К белорусским врачам детской хирургии едут перенимать опыт израильтяне, а лечиться – пациенты из всех уголков СНГ.

После пережитого пятилетний Никита действительно чувствует себя бессмертным. С ожогом пищевода не могли справиться ни российские, ни немецкие специалисты. Вновь улыбки на лицах мамы и сына из Республики Коми появились после знакомства с белорусскими врачами.

Анна Клокова, мама пациента Республиканского научно-практического центра детской хирургии:

Здесь с доктором устанавливали стенты, которые, в принципе, мы рассчитываем на положительный исход. Мы приехали сюда именно за этой процедурой, чтобы попробовать, потому что в России ребенку предлагается пластика по замене пищевода. Мы еще к этому не готовы. Все-таки свой орган есть свой орган, и мы пытаемся за него бороться.

Ежегодно сюда, в РНПЦ детской хирургии, поступает по 1000-1200 самых маленьких пациентов. Здесь занимаются только тяжелыми случаями.

Константин Дроздовский, директор Республиканского научно-практического центра детской хирургии:

Мы стремимся в нашей области к тому, чтобы детки, которые находятся еще в утробе матери, были вовремя продиагностированы, и при выявлении у них какой-то врожденной патологии развития они уже разрешаются, то есть ребеночек появляется на свет вблизи крупных центров, например, как наш, или РНПЦ «Мать и дитя», и сразу попадают в руки специалистов.

Сложные болезни маленьких пациентов здесь стараются лечить малоинвазивными способами. При операции на сердце остается не глубокая рана на теле, а значит и в памяти, а только след как от укола в вену. А вместо двухнедельного периода восстановления – день-два, и домой.

По доступности медицинских услуг и оснащенности современными технологиями Беларусь в мировых лидерах.

В Беларуси сужаются демографические ножницы. Впервые за историю независимости в стране рождаемость превалирует над смертностью. В этом большая заслуга отечественной медицины. Теперь в золотых руках белорусских хирургов не только обычные скальпели, но ультразвуковые, электрические и даже лазерные. Это самые современные и передовые технологии.

Теперь Президент требует спуститься с высот РНПЦ в районные больницы и поликлиники. Надо решить проблему очередей. Тем более к детским специалистам. Ведь забота о материнстве и детстве – приоритет социальной Беларуси. Как результат, почти 56% младенцев – это каждый второй или последующий ребенок в семье. Татьяна Иванова успешно дирижирует детским квартетом.

Муж – на работе, а она с головой ушла в воспитание детей. Причем у каждого свои способности. Семье помогли с выплатой жилищного кредита, детям – бесплатное питание в школе, а у самого маленького члена семьи, Димы, уже накопительная линия материнского капитала открыта. Но сама Татьяна по кабинетам не ходит и ничего не требует.

Татьяна Иванова, многодетная мама:

Ко мне нормально все относятся, с уважением. А как есть некоторые наглые люди, придут и чуть ли не по столу стучат, кричат, что они многодетные, давать им что-то. Так не ответят.

Об иждивенческих настроениях говорит и Президент.

Александр Лукашенко:

Многодетные семьи, родив троих-четверых, говорят: «Это Лукашенко дети, пусть он ими занимается». Нет, дорогие мои, я готов подставить плечо. Третьего, четвертого – действительно, мои дети, я должен им помогать, как и первым, и вторым. Я от них не отказываюсь. Но забота о детях проходит прежде всего через семью.

От семейных – к культурным ценностям. Но не только в узком художественном аспекте. Президент – за культуру в целом.

Александр Лукашенко:

Культура в широком смысле слова должна играть более активную роль в сплочении народа вокруг созидательных целей, высоких нравственных принципов и наших добрых традиций. В непрерывном глубоком процессе формирования трудолюбивой, образованной, духовно богатой и здоровой нации. При том, что акцент будет сделан на художественной, творческой сфере, большое внимание и больше внимания надо уделять и другим направлениям: культуре производства и земледелия, быта и человеческих отношений, обустройства городов и сел, бережного сохранения исторического наследия.

Даже далекие от политики люди, и те ждут заявлений «батьки». Ведь говорит Президент в свойственной только ему манере. Такие простые, но глубинные спичи другим политикам вряд ли под силу. Когда не добавить и не выкинуть – па-беларуску «трапна». Даже те, кто оппонирует Лукашенко, признают харизму белорусского лидера.

Президент переходит от жизни внутри страны к международным проблемам, которые тоже, хоть и косвенно, но касаются белорусов.

Александр Лукашенко:

В нынешних условиях наша страна может и должна играть более активную и значительную роль в мировой политике. И это не мы рвемся к этому, от нас этого уже требуют мировые державы. А кое по каким вопросам и просят. Все эти встречи на моем уровне вы видели. Не обо всем мы пока можем сказать, но вы понимаете, о чем здесь идет речь. Сегодня Беларусь – это опора безопасности в регионе. У нас нет конфликтов ни по религиозному, ни по национальному признакам. Мы никогда не создавали и не создаем проблем соседям. И никогда не будем их создавать.

Беларусь защищается не только от пожара военных конфликтов. У спецслужб стоит задача, чтобы даже запаха от дыма экстремизма в стране не было.

Александр Лукашенко:

Нас тут «пятая колонна» и разные так называемые оппозиционеры упрекают: «Опять тут улады пачалі ездзіць на тым жа кані: безопасность, особенно в связи с Украиной, оборона и так далее». Я часто над этим задумываюсь и думаю, что нашим бы этим «пятиколонникам» и оппозиции так называемой надо было бы серьезно думать, прежде чем писать. Если на голову сыпятся бомбы, если общество в раздрае, если друг на друга пошли с пулеметами, автоматами, бросают в окна гранаты, когда человек не может жить на своей земле, – о чем может быть речь? О чем? О демографических ножницах? Кто будет в это время рожать? О заработной плате? Так что ты купишь за эти деньги? Поэтому этого бояться не надо и надо подчеркивать всегда: величайшая ценность – это безопасность в обществе, обороноспособность страны, мир на земле. Все остальное мы найдем, купим. Это второстепенное. И ни в какое сравнение с безопасностью и миром на этом клочке земли, где живут белорусы, не соотносится и соотноситься не может.

В Беларуси приняты все законодательные меры: утверждена Новая военная доктрина и усилен закон против экстремизма. А сейчас министр МВД пытается заручиться еще и всеобщей поддержкой населения, чтобы к белорусским милиционерам относились как к дяде Степе-милиционеру. Правда, Игорь Шуневич шутит, что он немного ниже книжного идеала, а вот всей системе правоохранительных органов подрасти придется.

Игорь Шуневич, министр внутренних дел Республики Беларусь:

Помните дядю Степу? Конечно, это избитая всем тема и персонаж избитый, давно известный. Но почему он был всегда так любим? Потому что это был первый помощник человека во всем. Если мы сможем сделать так, чтобы народ говорил, что это наша милиция, тогда мы сделаем свою миссию, выполним задание Президента.

В Овальном зале не только отечественные политики и управленцы, но и дипломаты. Беларусь на международной арене набирает все новые и новые вершины. Хотя из-за обилия водных запасов нашу страну называют Синеокой, но наш государственный корабль не дрейфует между Западом и Востоком. А Президента Лукашенко коллеги приглашают на самые крупные яхты мира, но он по-прежнему остается верен своему курсу.

Александр Лукашенко:

Противно слушать из некоторых ангажированных рупоров из России, что у нас чуть ли не мягкая белорусизация, что у нас еще что-то тут происходит, чуть ли не разворот куда-то. Я не знаю, куда мы тут можем развернуться. Куда нам разворачиваться. Мы были и есть братья. И не Лукашенко, не Парламенту Беларуси это определять. Это исторически, веками предопределено.

Из общей советской «коммуналки» государства устремились к своим жилплощадям. А Беларусь и Россия остались соседями. Правда, с отдельными квадратными метрами.

Александр Лукашенко:

Мы не будем мальчиками на побегушках. Мы самостоятельное, суверенное государство, живущее с вами в одном доме, но имеющее свою квартиру. Пусть маленькую, небольшую, но свою квартиру. Кстати, это и слова нынешнего президента России. И президент России готов на этом строить наши отношения. Почему некоторые, в том числе и провластные рупоры, зацикливаются на другом и начинают, до клеветы переходят на Беларусь. Надо это заканчивать. Это к добру не приводит, тем более это - вранье.

А вот со странами ВТО Беларусь делить свои торговые площади торопиться не будет. С одной стороны, у нас открытая экономика: на две трети продукция экспортоориентированая. С другой, выдержим ли натиск заграничного импорта? Надо думать над условиями.

Александр Лукашенко:

В целом мы должны, вступая в какую-то организацию, иметь в виду, что у нас есть предприятия, у нас есть производства, которые мы должны защищать. Но переговорный процесс – это компромиссы. Где-то мы уступаем, где-то они уступают. И если мы через компромиссы, конечно же, увидим, что мы не теряем в ходе этого переговорного процесса, мы на это пойдем. Если нет, то и ходить не надо.

Валерий Бороденя, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:

Мы должны изучить в первую очередь опыт наших соседей. Он есть как положительный, так и масса отрицательных примеров, когда, в общем-то, страны ничего положительного не получили резкого падения ВВП и резкого усиления конкуренции. Я придерживаюсь такого мнения, что конкуренция должна быть не разрушительной, а созидательной.

От мировой политики – до личных проблем. Президенту народные избранники адресуют 15 вопросов.

В Орше долгострой станет региональным медцентром. Обеспечить финансирование строительства поручил глава государства. А в эту проблему зарылись носом многие жители столицы. Алгоритм изъятия земельных участков озвучен.

Александр Лукашенко:

Нашим людям надо привыкать к культуре (культуре своего дома, домовладения, приусадебного участка), и мы на этом будем настаивать. И я как Президент прежде всего. Вот таких людей вообще трогать нельзя. Пусть они будут хоть в центре Минска. Если дом нормальный, домовладение хорошее, аккуратненькое, зачем его трогать вообще?

В Беларуси всегда особое уважение к людям в погонах, пусть и героям минувшей локальной войны. В Овальном зале поднята жилищная проблема воинов-афганцев. В своем жилье нуждаются несколько десятков человек. Президент дает поручение: найти возможность помочь этим людям.

Николай Чергинец – один из самых известных в Беларуси воинов-интернационалистов. Он и музей создал, и старается не забывать однополчан. Поэтому и решение Президента он называет мужским.

Николай Чергинец, председатель Союза писателей Беларуси:

Мы отличаемся от многих стран, где афганцы были, и есть сейчас тем, что Президент лично периодически возвращается к их проблемам.

На литературном счету Чергинца книг написано в рост внука. Потому больше всего творческое сердце государственного деятеля всколыхнуло замечание Президента о затупившихся перьях.

Николай Чергинец, председатель Союза писателей Беларуси:

Руководителям СМИ надо не просто призадуматься, а принять к сведению это замечание и подумать. Как сделать лучше нашу прессу.

В копилке мудростей Соломона целая книга поучений, у Уинстона Черчилля лингвисты насчитали около 100 известных изречений. Нынешнее Послание Александра Лукашенко к белорусскому народу и Парламенту разошлось на несколько десятков цитат. Самые сочные – на устах работяг автозавода и топ-менеджеров из бизнес-центров, в топ-новостях Интернета и на передовицах печатных изданий. Теперь спич белорусского Президента обсуждают и в транспорте, и в социальных сетях.

Депутаты говорят о программных заявлениях, министры – о конкретных портфелях предложений. Сразу после Послания в фойе Дома Правительства – рабочий гул, как в весеннем улье. Действительно, в 2016 году белорусам придется аки пчелам потрудиться. Тогда и жизнь станет слаще.