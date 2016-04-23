Республиканский субботник прошел 23 апреля: где и какие объекты облагораживали белорусы?

Новости Беларуси. Свой вклад в общее дело сегодня внесли миллионы белорусов. Занимались благоустройством дворов, парков, скверов, мемориальных комплексов, памятников, мест боевой и воинской славы. Каждый год республиканский субботник у нас посвящают благому делу, а заработанные в этот день деньги направляют на важные нужды страны. Хронологию событий «чистой» субботы собрала корреспондент программы Новости «24 часа» на СТВ.

Юрий – студент. Пришел вместе с коллегами по вузу сегодня пришел на любимую спортивную площадку. Правда, на сей раз вместо тренировки совсем другая физическая нагрузка – на субботнике решили площадку после зимы привести в порядок.

Юрий Курильчик, студент (Брест):

Покрасили забор, сделали все красиво, чтобы было приятно смотреть и нам, и окружающим.

Убирали улицы, скверы, рабочие места. Красили, обновляли, чистили. Сажали деревья и даже строили. И чиновники, и врачи, и учителя, рабочие, и студенты – на субботник вышли белорусы во всех уголках страны.

Культурным объектам в Год культуры внимание особое. Это – будущее здание депозитария в музейном квартале столицы. Здесь будут храниться фондовые коллекции. Будущее культурное сердце столицы находится рядом с художественным музеем. Квартал объединит несколько зданий. На создание такого эстетического островка государство выделило 850 млрд рублей, освоить их планируют к 2019-му году. А сегодня в стройке активно задействовали и высоких гостей – в реконструкции музейного здания участвовал глава Администрации Президента Александр Косинец.

Александр Косинец, глава Администрации Президента Республики Беларусь:

Этот объект очень знаковый потому, что он практически объединяет целый исторический и культурный квартал, центр. Здесь, помимо того, будут размещены все наши административные ресурсы, которые относятся к Национальному художественному музею, будут размещены эксклюзивные выставочные галереи. Помимо того, будут расположены кафе, будут сделаны хорошие дворики. Целый комплекс, включающий четыре здания, имеющих большое значение для истории нашего государства.

Жители Шклова скоро смогут стать на коньки в новом Ледовом дворце. А всех желающих пригласили поработать на благоустройстве будущего спортивного объекта. Желание проявили более полусотни местных жителей. Готовность Ледового дворца – около 70 процентов. Уже летом будет смонтировано холодильное оборудование, система кондиционирования, а осенью ожидается открытие.

Сергей Артамонов, житель Шклова:

У меня трое детей – три сына, и все хотят кататься на коньках. У меня уже средний, Владислав, говорит, скорее бы сдали арену, я хочу быть хоккеистом. И сам катаюсь, поэтому в свободное время буду с удовольствием посещать ледовую арену.

Ольга Кулешова, жительница Шклова:

Активно работаем. Что дождь – ничего страшного, главное тепло одеться.

Шкловчане очень ждут открытия Ледового дворца. Так как очень много детей и мало секций, куда можно детей отдать. Многие, знаю, возят детей в Могилев. Думаю, он будет востребован, особенно если будут детские группы.

Глава правительства Андрей Кобяков со своей командой, как и многие белорусы в этот день, занялся высадкой деревьев. В Логойском районе на территории Козырского лесничества.

Андрей Кобяков, премьер-министр Республики Беларусь:

Очень важно для каждого человека чувствовать себя частичкой страны, частичкой общности, которая работает на единые цели. И эти цели абсолютно благородные. Поэтому помимо того, что я получаю удовольствие от того, что в данный момент нахожусь в лесу и занимаюсь простым физическим трудом, плюс ко всему я чувствую, что это на пользу всем гражданам, в том числе мне лично.

Активисты – чиновники Мингорисполкома, общественные организации вышли на уборку территории мемориального комплекса «Тростенец».

Анатолий Адоньев, председатель Минской городской организации Белорусского общественного объединения ветеранов:

Мы сажали елки, которые многие века будут говорить об этом событии, об этом дне. Мы были вместе, как говорится, – и молодежь, и ветераны. Тем более, что посвящается и украшается то место, где происходили трагические события.

В 2016-м исполняется 75 лет с начала войны. Деньги, заработанные белорусами на субботнике, пойдут на поддержку ветеранов. А еще на восстановление памятников – их в стране более 8 тысяч.

На территории мемориального комплекса Линия Сталина порядок наводили офицеры Минобороны и Генштаба. Люди в погонах навестили места боевой и воинской славы, захоронения времен Великой Отечественной войны.

Антон Клименок, военнослужащий бригады связи:

Это наша память, это наш святой долг – ухаживать за могилами тех, кто подарил нам когда-то жизнь. Хоть кладбище находится в центре города, тем не менее, некоторые могилы требуют ухода. И мы приезжаем, чтобы ухаживать за ними, облагораживать их.

В этом году сразу несколько круглых дат напоминают о трагических событиях белорусской истории. 30 лет назад, как раз в конце апреле, произошла чернобыльская катастрофа. Об аварии на ЧАЭС последствия не дают забыть до сих пор. И хотя наша страна успешно с ними борется и даже делится опытом с другими пострадавшими от схожей беды государствами, сделать еще предстоит много. Средства, заработанные сегодня, пойдут в том числе на реабилитационные оздоровительные центры, клиники. В частности, Гомельскую областную детскую больницу. К строительству планируют приступить уже в мае.

Гомельчане, кстати, сегодня с удовольствем трудились в пригородных лесах, где высадили тысячи маленьких деревьев: берёзы, сосны, лиственницы.

Татьяна Дюбина, житель Гомеля:

Природа – это всегда хорошо, а коллективный труд – это вдвойне приятно. И посадка деревьев – это хорошее дело, которое сплачивает и помогает приобщать молодежь к трудовой деятельности, что очень важно.

Анна Киселёва, житель Гомеля:

Настроение очень хорошее. Буквально на прошлых выходных высаживали деревья на даче, так что отдохнуть и как-то устать от этого не получается. Постоянно в тонусе поддерживаемся!

В Минской области, вооружившись лопатами и саженцами, рабочая колонна во главе с губернатором центрального региона растянулась на 17-ть километров от столицы. В результате, участок дороги от Минска до развязки на Раубичи украсили около трех тысяч елей и берёз.

Семен Шапиро, председатель Минского облостного исполнительного комитета:

Сегодня у нас в районе Боровлян идет строительство детского садика. Там многие сотрудники облисполкома работают. Работают в близлежащих населенных пунктах. И так по всей области.

Около 360-ти тысяч человек принимают участие в субботнике. И, конечно, после этого дня наш дом – а это и улица, дорога, лес – станет чище, красивее.

Брестчане решили привести в порядок старый аутентичный парк. Достоянию с 200-летней историей требуется обновление. Горожане взялись за работу, чтобы в перспективе открыть парк для посетителей.

Владимир Литвинович, житель Бреста:

Для меня сегодняшний день — возможность вместе с коллегами сделать доброе дело, поработать на благо города. А также все заработанные деньги пойдут, я думаю, на объект, который нужен детям, людям. А труд, он всегда облагораживает человека.

Эстафету субботника подхватил и наш телеканал. Ведущие, корреспонденты, операторы на день сменили микрофоны и камеры на более прикладные орудия труда. Те, кто обычно делают новости, вносили лепту в главную новость дня – общее благоустройство. Кстати, порядок наводили сразу в нескольких точках. В Минске ими стали прилегающие к офису территории и сквер Марата Казея.

Валерий Науменко, телеоператор ЗАО «Столичное телевидение»:

15 лет работаю – 15 лет принимаю участие. Кстати, есть очень хорошее место, где виден труд СТВ: лет 10 назад мы садили целую рощу возле кольцевой дороги, и она уже заметно подросла!

Ирина Мартьянова, ведущая программы «24 часа», заместитель директора дирекции информационного вещания ЗАО «Столичное телевидение»:

Вот эту метелку я схватила не просто так. Потому что после нашего нового проекта «Две звезды», где с Сашей Немо пела вместе с примерно такими же метелками и в костюмах сотрудником «Минскзеленстроя», мне уже ничего не страшно. Я уже знаю, как управляться!

С чистой миссией десант СТВ отправился и за город. Медийные персоны трудились на Линии Сталина. Ведущим и журналистам выпала интересная и ответственная задача: навести лоск в ангаре с военной техникой.

Ольга Бурлакова, ведущая программы «Утро. Студия хорошего настроения» ЗАО «Столичное телевидение»:

Все ребята, можно ехать! Можно даже в бой идти уже.

Наталья Михайлик, ведущая программы «Столичные подробности» ЗАО «Столичное телевидение»:

Физический труд, мне кажется, облагораживает, настроение поднимает. Весело, дружно, задорно!

Уже к обеду стало понятно – на субботник вышли миллионы белорусов, общими усилиями заработаны десятки миллиардов рублей. Впрочем, работа продолжались до вечера.