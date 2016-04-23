Почти 68 млрд рублей заработали белорусы на республиканском субботнике 23 апреля

Новости Беларуси. Более трех миллионов человек приняли сегодня участие в республиканском субботнике. По предварительным данным, благодаря стараниям белорусов, заработано почти 68 миллиардов рублей. Денежные средства будут направлены на реконструкцию и восстановление историко-культурных памятников, оздоровительных центров и других важных объектов.

Наталья Кочанова, заместитель премьер-министра Республики Беларусь:

50% средств будет направлено на строительство Гомельской клинической детской больницы. Вторая половина останется в распоряжении облисполкомов и Минского горисполкома для приведения в порядок мест захоронений, для восстановления и благоустройства историко-культурных ценностей, на подготовку к летнему периоду детский лагерей.