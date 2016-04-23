Прямой эфир

Почти 68 млрд рублей заработали белорусы на республиканском субботнике 23 апреля

23 апреля 2016 17:17
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Более трех миллионов человек приняли сегодня участие в республиканском субботнике. По предварительным данным,  благодаря стараниям белорусов, заработано почти 68 миллиардов рублей. Денежные средства будут направлены на реконструкцию и восстановление историко-культурных памятников, оздоровительных центров  и других важных объектов.

Наталья Кочанова, заместитель премьер-министра Республики Беларусь:
50% средств будет направлено на строительство Гомельской клинической детской больницы. Вторая половина останется в распоряжении облисполкомов и Минского горисполкома для приведения в порядок мест захоронений, для восстановления и благоустройства историко-культурных ценностей, на подготовку к летнему периоду детский лагерей.  

 

# общество # Субботники в Беларуси # Наталья Кочанова

Другие новости рубрики

Все новости
Республиканский субботник: в Минске Президент бетонировал перекрытия, а в Витебске устроили студенческий БУНТ
23 апреля 2016 17:17

Республиканский субботник: в Минске Президент бетонировал перекрытия, а в Витебске устроили студенческий БУНТ

От министров до артистов: белорусы обсуждают Послание Президента – какие темы считают ключевыми?
23 апреля 2016 17:16

От министров до артистов: белорусы обсуждают Послание Президента – какие темы считают ключевыми?

Байкер Тася и «шепот железяк»: как в Минске открыли мотосезон
23 апреля 2016 17:07

Байкер Тася и «шепот железяк»: как в Минске открыли мотосезон