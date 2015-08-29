Республиканский спортивный фестиваль «Олимпия» проходит на берегу Ислочи

Новости Беларуси. Борьба умов и спортивный интерес. Размахом и разнообразием удивляет своих гостей «Олимпия-2015».

Второй день республиканского молодежного фестиваля расписан по минутам. После своеобразной «перезагрузки», которую организаторы провели в 2015 году, помимо спортивных соревнований, «олимпийцев» ждут образовательные семинары, мастер-классы и встречи с известными людьми. Без почетных гостей не обошлось и открытие форума. После небольшого приветствия и напутствия в адрес участников фестиваля вся представительная компания отправилась за стол переговоров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Борис Светлов, министр культуры Республики Беларусь:

С молодежью вообще невозможно общаться формально. Я всегда иду навстречу в этом вопросе. Кто, как не молодые, конечно, предложат новую форму?! Потому что жизнь диктует новое содержание и нужны новые средства и формы для его воплощения.

Наталья Кочанова, заместитель премьер-министра Республики Беларусь:

Я считаю, что здесь собрана лучшая инициативная талантливая молодежь, которая, несомненно, может служить примером для других ребят.

Александр Папко, участник республиканского спортивного фестиваля «Олимпия»:

Этой романтики, разнообразия — этого, порой, не хватает на работе, а здесь мы просто можем воплотить все свои желания, мечты, просто выплеснуть все, что накопилось в душе. Выплеснуть в виде каких-то открытых своих мнений, и все тебя послушают, что самое главное.

На спортивно-образовательный уик-энд на берегу Ислочи собрались представители самых разных профессий. На протяжении двух дней команды поборются за звание лучший в номинациях «Я — патриот», «Беларусь творческая» и многих других.