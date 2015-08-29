Новости Беларуси. Более сотни будущих молодых офицеров надели зелёные фуражки. 29 августа в Минске на площади Государственного флага военную присягу принимали курсанты Института пограничной службы. Торжественную церемонию открывал плац-концерт и краткий исторический экскурс. Произнесли будущие офицеры и клятву пограничника, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Площадь Государственного флага Республики Беларусь, почётный караул, поддержка самых близких людей — курсанты-пограничники заступают на своё боевое дежурство.

Позади вступительная кампания и мамино «пора вставать», курс молодого бойца и первый подшитый воротничок. Сегодня они — курсанты-пограничники — открывают для себя новую страничку в жизни.

Роман Шугальский, курсант 1-го курса Института пограничной службы Республики Беларусь:

Через пять минут буду курсантом Института пограничной службы. Очень волнуюсь, впечатлений уйма, много чего интересного и было, и предстоит.

Будущие офицеры, несмотря на волнение и еле приметную вкрадчивость на марше, слова присяги произносят с полным пониманием того, что это их выбор.

У каждого из курсантов своя история. Одни решили стать пограничниками уже после службы в армии, для других профессия военного — семейная традиция.

Игорь Челярко, подполковник запаса Вооруженных Сил Республики Беларусь:

Племянник пошел по моим стопам и решил посвятить свою жизнь благородному делу — защите Отечества. То, что он сегодня примерил зеленую фуражку, надеюсь, что он сохранит этот день в памяти на всю жизнь.

После присяги ещё одна традиция пограничников — клятва. И здесь действительно все поколения духом едины.

Главная отличительная черта — зелёная фуражка. Теперь уже по-иному они — курсанты-пограничники — чеканят свой шаг.

Леонид Мальцев, председатель Государственного пограничного комитета Республики Беларусь:

Нынешний набор прошел довольно успешно, я бы сказал. Средний балл намного выше при поступлении, чем в прошлом году. И никаких проблем с укомплектованием Института, и высших учебных заведений. Это военных факультетов, Военной академии, в том числе и других высших учебных заведений Российской Федерации, которые готовят для пограничников кадры, у нас не было.

Сегодня принимали присягу и курсанты главного военного вуза страны. Всего 450 человек. Они, будущие командиры, гордятся тем, что смогли поступить в Военную академию и воплотить мечту — стать военным.

Дмитрий Ольшевский, курсант 1-го курса Военной академии Республики Беларусь:

С детства я мечтал стать офицером. У меня отец офицер. В любой ситуации буду защищать свою Родину, родителей, близких, друзей и выполнять свой воинский долг.

А в торжественный день главным подарком для курсантов стала первая в их жизни увольнительная. Это время они проведут в окружении родственников и друзей. Расскажут им о том, как учились жить по уставу, нашли настоящих товарищей и почему выражение защитник Родины приобрело для них смысл буквальный, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.