Республиканский союз участников таможенных отношений и Белорусская коллегия адвокатов подписали соглашение о сотрудничестве

Новости Беларуси. Содействовать развитию предпринимательской инициативы. 30 апреля в Минске подписали соглашение о сотрудничестве между Республиканским союзом участников таможенных отношений и Белорусской коллегией адвокатов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Такой диалог, по мнению специалистов, поможет перевозчикам и предприятиям в реализации их планов, минимизирует риски нарушения таможенных операций во внешнеэкономической деятельности. Юридическую помощь будут оказывать точечно, а значит, эффективнее. Заинтересованные ведомства будут аккумулировать проблемные вопросы для совершенствования законодательства в этой сфере.

Вадим Мацкевич, председатель Республиканского союза участников таможенных отношений:

Подписано соглашение с Белорусской республиканской коллегией адвокатов, которое определяет новые условия для развития евразийской интеграции и участия в этой интеграции белорусских предприятий, белорусского бизнеса. Мы надеемся, что это соглашение позволит правовое обеспечение организовать должным образом в развитии предпринимательской инициативы и процветания благосостояния Республики Беларусь.

Республиканский союз участников таможенных отношений начал работу в 2019 году. В него входит 28 предприятий. Структура призвана укрепить сотрудничество таможни и бизнеса.