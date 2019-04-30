«Выворочена земля, снят плодородный слой». Зачем плодовый сад и забор дачника сельсовет сравнял с землей?
Каток проехался! Это первое, что пришло в голову герою сюжета программы «Добро пожаловаться» – Григорию Креку, когда он наведался весной на дачу. Мужчина успел только ахнуть, когда понял, что кто-то бесцеремонно ворвался в его владения и сравнял сад с землей!
Григорий Крек, хозяин земельного участка в д. Павловка:
6 апреля 2019 года мы приехали на этот участок и обнаружили, что на заднем дворе нет ни забора, ни плодовых деревьев.
Торчащие из земли корни, разбросанные доски и щепки – это всё, что теперь напоминает о яблонях и вишнях. Ни объяснений, ни извинений мужчина так и не дождался.
Григорий Крек:
Видно, как здесь работала тяжелая строительная техника. Выворочена земля, снят плодородный слой. Мне нанесен прямой материальный ущерб! Можно видеть корни, которые не смог убрать бульдозер. Вот остатки от забора. Щепки. Да, он не новый забор. Но он, всё-таки, стоял – мощное дерево, которое защищало от проникновения бродячих животных. После данной работы этой строительной техники я просто не знаю, где границы моего участка.
Жительница посёлка Анна Хаткевич вторит пострадавшему и подтверждает – здесь она живёт более полувека и отлично помнит и забор, и растущие за ним деревья!
Анна Хаткевич, соседка:
Мы ходили сюда с сетками, брали эти яблоки, сливы, вишню, малину. Земляника была на этом месте. А чего они его, я не знаю!
Ирина Плоцкая, СТВ:
А забор был?
Анна Хаткевич:
Конечно, был, старый, но был!
По словам соседей, благоустройством территории с непомерным энтузиазмом занимался местный сельсовет. На вопрос съёмочной группы нашей программы, почему спецтехника без разрешения работала на дачном участке Григория, председатель выдаёт свою версию.
Алексей Сарнавский, председатель Поплавского сельсовета:
4 апреля начали проводить работы в деревне Павловка. Было прибрано 2 участка, убраны фундаменты, сорная растительность. Необходимо было убрать растительность за территорией Григория Григорьевича. На границу техника не зашла. Я, находясь на месте, где велись работы, забора данного гражданина не видел.
Услышав заявление председателя, Григорий приходит в ужас! Ведь он может предоставить видео! На кадрах есть и сад, и границы владений.
Григорий Крек:
Люди даже не признают за собой вину. Есть какие-то аэрофотоснимки, подтверждающие, что насаждения росли за пределами моего участка.
Алексей Сарнавский:
Забор, может быть, и был в лежачем состоянии, но в кустах, в зарослях стоячего забора мы там не видели.
Услышав историю про вырубленный сад, юристы выносят свой вердикт: пострадавший вправе требовать денежную компенсацию за причиненный ущерб.
Дарина Гулюта, заместитель председателя ОО «Городское общество защиты потребителей»:
Григорию необходимо обратиться в стороннюю организацию для определения стоимости восстановления забора. После сбора всех необходимых документов, Григорию необходимо направить письменное требование виновнику, который причинил данный ущерб, заявить требование о возмещении полной стоимости, а также определить время, в течение которого стоимость должна быть ему выплачена.
Григорий уже прислушался к совету специалистов и собирается идти в суд. Сможет ли он отстоять правоту – узнаем совсем скоро! Мы будем следить за развитием событий!