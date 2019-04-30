«Выворочена земля, снят плодородный слой». Зачем плодовый сад и забор дачника сельсовет сравнял с землей?

Анна Хаткевич, соседка:

Мы ходили сюда с сетками, брали эти яблоки, сливы, вишню, малину. Земляника была на этом месте. А чего они его, я не знаю!

Ирина Плоцкая, СТВ:

А забор был?

Анна Хаткевич:

Конечно, был, старый, но был!