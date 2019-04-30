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«Штраф увеличивается вдвое». Что грозит за нарушение запрета посещать леса

30 апреля 2019 11:19
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Лесные пожары уже стали проблемой весеннего сезона и не только. Более двухсот лесных пожаров случилось с начала только этого года. Спасатели, наземная и воздушная техника, огромные силы задействуются для укрощения пламени, а начинается всё зачастую с одной спички. Кто же виноват: человеческий или природный фактор?

Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» – официальный представитель Министерства лесного хозяйства Республики Беларусь – Анастасия Докучаева.

Например, какой-то лес закрывается для посещения и человек там находится, даже если он ничего не поджигал. Его будут штрафовать?

Анастасия Докучаева, официальный представитель Министерства лесного хозяйства Республики Беларусь:
Он не может там находиться. Это незаконно и человек получает либо предупреждение, как правило, мы стараемся ограничиваться более лояльными мерами, либо штраф в размере до 25 базовых величин. Но если в результате нахождения человека в лесу и лесной фонд пострадал, человек знает, что был запрет, везде закрываемые шлагбаумы, развешаны предупреждающие знаки, и он, допустим, пошел в лес, разжёг костер и не затушил его. В результате сгорело несколько гектаров леса, то этот штраф увеличивается ровно вдвое.

«Штраф увеличивается вдвое». Что грозит за нарушение запрета посещать леса-1

Что делать, если видишь лесной пожар?

# Пожар # общество # Анастасия Докучаева # Фотофакт

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