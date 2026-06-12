Как сдать ЦЭ на 100 баллов? О секрете успеха рассказали выпускники, набравшие высший балл

Сегодня у выпускников школ – важный этап: вальсы, цветы, прощание со школой. Позади – централизованные экзамены и тестирование. Списки тех, кто подтвердил знания на абсолютный максимум, впечатляют. 100 баллов из 100 набрали более 1400 11-классников. В Солигорске таких ребят 20. А двое выпускников сумели получить высший результат сразу по двум предметам – в их копилке по 200 баллов, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. В чем секрет такого успеха? Узнала наша корреспондент Дарья Авсюк.

Выпускник гимназии №3 Илья Фильченко – тот редкий случай, когда гуманитарное мышление сочетается с математической точностью. Парень – золотой медалист. Его средний балл аттестата – 9,9. К этому добавились еще и высокие результаты за ЦЭ по русскому и математике. По ним он набрал по 100 баллов. Усердную подготовку Илья начал в 10 классе. Параллельно решал тесты прошлых лет, привыкал к формату, учился распределять время. Сейчас его цель – экономический факультет БГУ. Два выпускника 4-й гимназии Минска сдали ЦЭ по физике на 100 баллов.

Илья Фильченко, выпускник гимназии № 3:

Для меня процесс не был чем-то ужасным или тяжелым. Я спокойно занимался, шел в своем темпе. Еще занимался на онлайн-курсах. Когда я увидел сами здания на экзамене, я успокоился, понял, что все, что там есть, я уже проходил, я это знаю. Надо было только взять себя в руки и все спокойно прорешать.

Валерия Винникова из гимназии № 1 тоже подтвердила правило: 100 баллов – это не лотерея. Вместо лета после 10 класса девушка села за учебу. Без фанатизма, но системно. Но усердные старания дали свои плоды – высший результат по английскому и русскому языкам. Девушка собирается поступать в Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники. Проходные баллы на факультет высокие. Так, в 2025 году на бюджет на специальность, которую выбрала Валерия, нужно было набрать 390 баллов.

Валерия Винникова, выпускница гимназии № 1:

Всю свою жизнь хотела связать с программированием, с компьютерами, но на большинство таких специальностей нужно сдавать физику, а с физикой не особо ладилось. Поэтому электронная экономика или цифровой маркетинг – это золотая середина для меня.