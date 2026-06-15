Почему лето – время повышенного контроля за детьми и как сделать отдых безопасным? Большой разговор с экспертами

Осторожно, дети! Почему лето – время повышенного контроля за несовершеннолетними? Как сделать отдых юных граждан страны безопасным?
На площадке ток-шоу «По существу» речь шла об организации летнего отдыха детей.
Осторожно, дети! Почему лето – время повышенного контроля за несовершеннолетними? Как сделать отдых юных граждан страны безопасным?
На площадке ток-шоу «По существу» речь шла об организации летнего отдыха детей.
Светлана Маршина, начальник Образовательного центра безопасности жизнедеятельности МЧС Беларуси:
У нас по республике 11 центров безопасности, и, насколько вы знаете, в Минске это центр безопасности, который носит статус республиканского центра. Для примера, обучение ежедневно в центре безопасности Минска проходит порядка 400 человек. Причем самый уникальный опыт обучения – это именно при взаимодействии детей и взрослых, то есть смешанные группы. Когда к нам обращаются, говорят: «Мы хотим попасть к вам на экскурсию». Я говорю, что у нас не экскурсия, у нас обучение, причем полноценное обучение.
То есть попадает человек в экстремальную или нестандартную ситуацию, он будет отрабатывать тот алгоритм действий, который ему привили. Этот симбиоз пропагандистских мероприятий или профилактических акций, специальных профилактических мероприятий с обучением, наверное, позволит нам максимально увеличить состояние защищенности, в нестандартной ситуации мы можем оказать помощь не только себе, но и оказать помощь тем, кто рядом с нами.
Оксана Стасюк, начальник воспитательно-оздоровительного лагеря «Мечта»:
Мы не забираем, мы собираем на хранение у детей телефон. Я думаю, что делают это все лагеря, я с коллегами общалась, у них та же практика. То есть дети, приезжая в лагерь, в шкафчики складывают телефон, шкафчики под замком. Выдают детям для звонков родителям, для общения два раза в день.
Алена Сырова, СТВ:
Эта история в школах с так называемым «отбором» телефонов, значительно, я думаю, вам облегчила жизнь в смысле того, что они уже приезжают подготовленные.
Оксана Стасюк:
Продолжаем эту практику.
Кирилл Казаков, СТВ:
Есть какой результат за год уже? Может быть, у вас какая-то статистика?
Алена Сырова:
Все живы? Никто не умер без телефона?
Виктор Довнар, начальник главного управления идеологической, воспитательной работы и молодежной политики Министерства образования Беларуси:
В школе, в учреждениях образования нет. Больше стали общаться, больше стали двигаться. Конфликтные ситуации бывают, но не сказать, что там драки, потому что дежурство в учреждениях образования организовано и педагогов, и тех же детей. Потому что навыкам самообучения обучают в учреждениях образования. Как вы сказали правильно, наши враги, возможно, это воспринимают, что ребенка заставили подежурить. В наше детство мы дежурили, делали замечания младшим и ничего в этом постыдного не видели. Сейчас в учреждениях образования мы настоятельно рекомендуем эту форму применять.
Алена Сырова:
Вы говорили в перерыве о том, что есть передвижной образовательный центр.
Светлана Маршина:
Мобильный, да, мини-образовательный центр, который презентован 1 июня 2026 года.
Алена Сырова:
Где он колесит? Расскажите подробнее.
Светлана Маршина:
По Минску. Это, скажем так, организованные мероприятия, посещение школьниками. Как вы правильно обозначили, в перерыве мы с вами обсуждали, что, к сожалению, мы не можем удовлетворить все заявки на обучение в нашем центре при всей возможности. Все расписано до сентября. Вот такой мобильный мини-центр позволяет отработать отдельные элементы по безопасности. Но ведь это же не одна из составляющих. Мы же говорим еще о наличии по Беларуси более 300 имиджевых объектов.
Ротченков: половина детей погибают в дорожных авариях, когда они являются пассажирами.