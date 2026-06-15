В Гродненской области реализуют более 120 инвестпроектов на производствах – и вот реальные результаты

В Беларуси продолжается масштабная реализация проектов, которые укрепляют промышленный потенциал, создают новые рабочие места и повышают конкурентоспособность отечественной продукции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Сегодня в стране реализуется около 840 крупных инвестпроектов, почти на треть больше, чем годом ранее. Это настоящие отметки на карте белорусского будущего, и появляются они не только в столице и областных центрах, но и в районах, где новые производства становятся драйвером развития. Только в Гродненской области сейчас в работе больше 120 инициатив. Один из наиболее показательных примеров – Слоним, где предприятия проводят модернизацию и наращивают экспортные возможности. Как инвестиции превращаются в реальные результаты, увидела Галина Буро.

Гладкая, равномерная, мягкая, но в тоже время очень прочная. Полушерстяная пряжа – основная продукция Слонимской камвольно-прядильной фабрики. Если сейчас ее выпускают 140 тонн в месяц, то новое оборудование и реализация инвестпроекта позволят увеличить объем более чем в 2,5 раза. Расширят ассортимент волокон нового поколения, повысится конкурентоспособность товара. Тем более есть спрос, на экспорт уезжает 85%: от России до Кыргызстана. Валентина Мурашко, директор Слонимской камвольно-прядильной фабрики:

Новых рабочих мест будет создано 6. И модернизированных 34 рабочих места. В основном эта пряжа будет не горючая вискоза. Она будет применяться как в промышленности, так и для ассортимента. Если сейчас мы выпускаем однонитку, двухнитку, то новое оборудование нам позволит выпустить многокомпонентную, что сейчас и требует рынок. Вот в данный момент Турция, и Казахстан, и Китай выпускают многокомпонентную.

Привлечение инвестиций в регионы – это возможность усилить, а порой и перезагрузить местную экономику. Модернизация повышает эффективность работы предприятий, качество товаров, отсюда рост прибыли и в целом благосостояния населенных пунктов. Появляются новые рабочие места. Только в Гродненской области темп роста инвестиций в основной капитал за прошлый год составил 110% к доведенному плану, но останавливаться не намерены.