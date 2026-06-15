За два года число нарушений среди водителей такси и маршруток в Беларуси сократилось вдвое

Поездки с комфортом и без риска. Рынок пассажирских перевозок в Беларуси выходит из тени. За два года число нарушений среди водителей такси и маршруток сократилось в два раза. Положительная тенденция связана с запуском единой цифровой базы данных, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Созданный реестр автомобильных перевозок сделал работу служб такси, маршрутных такси и трансферов более прозрачной. Благодаря жестким, но понятным правилам игры, недобросовестные игроки просто не могут оставаться на рынке. Как результат – пассажиры получают гарантированную безопасность, а государство – честный и легальный бизнес.

Так, за два года число нарушений сократилось с 7800 до 4000. За четыре месяца 2026-го – зафиксировано всего 960 фактов. Это на треть меньше, чем за такой же период 2025 года. Меняется и сам характер нарушений. Большинство из них теперь вообще не влияют на безопасность движения, а все мелкие недоработки устраняются максимально быстро.