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Республиканский молодежный марафон «70!» финишировал 30 июня у подножия Кургана Славы

01 июля 2014 07:57
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Новости Беларуси. Республиканский молодежный марафон «70!», посвященный годовщине освобождения  Беларуси от немецко-фашистских захватчиков, финишировал 30 июня у подножия Кургана Славы. За 19 дней участники акции посетили все областные центры Республики. А военную экспозицию музея на колесах смогли посмотреть более 15 тысяч человек.

Анатолий Моисеев, председатель Совета ветеранов Минского района:
Я чувствую гордость за нашу Республику Беларусь. Нашу партизанскую республику, потому что из того времени из 16 республик Советского Союза единственная республика носит звание партизанской.

Наталья Дорогокупец, участница марафона «70!»:
Акция вызвала огромный интерес не только у жителей нашей страны, их было более тысячи в каждом областном центре, но и у иностранцев, и у туристов, у гостей столицы. Наш автобус посетили и итальянцы, и россияне, и граждане Украины, Польши.

Во время финального митинга капсула с землей с памятных  мест Беларуси была передана в музей истории комсомольского и молодежного движения. Участники марафона собирали землю с самых известных мест сражений. Свое постоянное место нашел и огонь памяти: он проехал от площади Победы в Минске и через всю страну на Курган Славы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Игорь Бузовский, первый секретарь Центрального комитета ООО «БРСМ»:
Мы собрали землю со всех уголков нашей страны. С полей, там где проходили ожесточенные бои, там где сегодня реально ветераны рассказывали свои истории, о том,  как они принимали участие в этой страшной войне.

# общество # Беларусь помнит # Игорь Бузовский

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