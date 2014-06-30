Погода в Минске 3 июля: будет тепло и без дождей, в отличие от 1 июля

Новости Беларуси. В День Независимости белорусов обещает порадовать и погода. Планы небесной канцелярии пока весьма оптимистичны: будет тепло и без дождей. Столбик термометра поднимется выше 20-ти градусов.

Впрочем, прогнозы синоптиков на весь июль не столь радужны. Особенно это касается ближайших дней, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

1 июля будут и дожди, и грозы, и порывистый ветер. Местами и вовсе пройдет град. А столбики термометров по стране будут показывать от 15 до 25 градусов.