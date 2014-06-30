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В Минске 30 июня чествовали участников Великой Отечественной войны

30 июня 2014 18:45
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Новости Беларуси. В Минске 30 июня чествовали участников  Великой Отечественной войны. Инициаторами акции стали белорусский банк и общественное объединение ветеранов. В торжественной церемонии приняли участие министр сельского хозяйства и продовольствия, представители банка и, конечно же, ветераны.

Спонсорская помощь была оказана в размере миллиарда рублей. Часть средств пойдёт на поддержку ветеранов, другая — на  проведение мероприятий по чествованию героев войны, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

# общество # Беларусь помнит

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